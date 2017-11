Konstanz Mobilfunknetz in Konstanz: Das Funkloch Altstadt soll bald Geschichte sein

In Konstanz gibt es eine neue Technik zur Verbesserung des Mobilfunknetzes: Die Small Cells der Mobilfunkanbieter sind auf der Mainau und in der Altstadt in Betrieb.

An der Marktstätte herrscht reges Treiben – Touristen schauen sich die Stadt an, Konstanzer genießen ihre Mittagspause. Inmitten der Menschenmenge steht eine Littfasssäule, aus der seit kurzem auch eine kleine weiße Antenne ragt. Damit soll garantiert werden, dass die vielen Passanten dort Handyempfang haben. Der Handynetzbetreiber Vodafone setzt in der Konstanzer Altstadt eine neue Technik zur Verbesserung des Netzes ein. Damit ist Konstanz die erste Stadt in Baden-Württemberg, die Vodafone so mit seinem Netz versorgt. "Wir haben hier eine neue Art, Innenstädte mit Mobilfunknetz zu versorgen", sagt Michael Hofstetter, Projektingenieur der Netzwerkverbesserung bei Vodafone.

Was ist das für eine Technik?

Kleine Funkzellen, sogenannte Small Cells, sorgen dafür, dass das Mobilfunknetz auch in den Gassen der Altstadt verfügbar ist, wo die Reichweite der üblichen Mobilfunkantennen an ihre Grenzen stößt. "Hier ist der Bau von Mobilfunkmästen nochmal schwieriger als in anderen Städten", sagt Marcus Staschenuk aus dem Bereich Mobilfunk und Umwelt bei Vodafone. Das liegt vor allem an der Altstadt, deren historische Gebäude viele bauliche Vorschriften mit sich bringen. "Es geht bei den Small Cells um eine punktuelle Versorgung", sagt Staschenuk. Somit dienen die Small Cells als Verstärkung für das bisherige Netz: "Eine Small Cell ist im Prinzip eine kleine Mobilfunkanlage, die das bestehende Netz ergänzt", sagt auch Frank-Peter Käßler, kommunaler Ansprechpartner der Telekom. Denn auch die deutsche Telekom greift in Konstanz auf das Prinzip der Small Cells zurück.

Wie funktioniert sie?

Eine Small Cell hat eine Leistung von 130 Megabyte pro Sekunde. "Das sind Werte, von denen man selbst beim Festnetz oft träumt", sagt Staschenuk. Der technischen Vorgabe des Herstellers nach zu urteilen, kann eine Funkzelle etwa 1200 Nutzer mit Mobilfunknetz versorgen. "Das ist eine riesige Zahl für das Mobilfunknetz", sagt Hofstetter. Der Wert schwankt allerdings stark, je nachdem wie aktiv das Netz von Einzelnen genutzt wird. Für den Aufbau der Small Cells sind zwei Voraussetzungen wichtig: "Zum Einen braucht man eine Datenverbindung, das ist in der Regel eine Glasfaseranbindung", sagt Käßler. Die Funkzellen in Konstanz sind über das Glasfasernetz der Stadtwerke angeschlossen. Darüber hinaus muss eine Small Cell ständig mit Strom versorgt sein, um Signale zu senden. "Das ist das Modernste, was es gibt. Aber eben nur auf einer Frequenz", sagt Hofstetter.

Wo sind die Zellen installiert?

Die Karte zeigt die Standorte ortsfester Mobilfunkanlagen in der Konstanzer Altstadt und den benachbarten Stadtteilen. Da der Bau dieser Mobilfunkanlagen in der Altstadt schwer ist, gibt es in diesem Bereich nur wenige von ihnen. Durch das hohe Touristenaufkommen sind dort aber viele Menschen im Handynetz unterwegs. Künftig werden die ortsfesten Anlagen daher durch die Small Cells von Telekom und Vodafone unterstützt.

Bisher gibt es zwei Standorte in Konstanz, an denen Vodafone-Funkzellen bereits in Betrieb genommen wurden. Am Vodafone-Shop in der Kanzleistraße wurden zwei Funkzellen installiert. Sie verstärken seit Dezember 2016 das Mobilfunknetz. Die Funkzelle auf der Littfasssäule an der Marktstätte wurde im Mai diesen Jahres in Betrieb genommen. Eine weitere Small Cell wird derzeit errichtet. An der Hafenmeisterei soll sie bald für besseres Netz sorgen. "Die Small Cell soll noch vor Beginn des Weihnachtsmarkts in Betrieb genommen werden", sagt Hofstetter.

Im Juli 2017 hat auch die deutsche Telekom begonnen, Small Cells im Landkreis Konstanz zu installieren. Auf der Insel Mainau, die als touristischer Anziehungspunkt gilt, sorgt die Technik in drei verschiedenen Bereichen für besseres Telekom-Netz: am Eingangsbereich, rund um das Schloss sowie am Fährhafen der Insel. "In der Schwedenschenke rund ums Schloss sind die meisten Leute vor Ort", sagt Käßler. Die Small Cells versorgen die Telekom-Nutzer in einem Umkreis von 150 Metern mit zusätzlichem Netz. "Die Small Cell soll ja nur gut besuchte Plätze versorgen", sagt Frank-Peter Käßler.

Die jeweils drei Standorte sind bei den beiden Anbietern aber nur der Anfang. Die Telekom und auch Vodafone planen weitere Verbesserungen. "Man muss das Konzept noch erweitern, das ist erst der erste Ausbauschritt", sagt Hofstetter. Im zweiten Ausbauschritt von Vodafone sollen bis August 2018 drei weitere Funkzellen ihre Arbeit aufnehmen. Auch ein dritter Ausbau mit drei weiteren Funkzellen-Standorten ist geplant. Das Ziel des Ausbaus: Insgesamt soll es neun Standorte der Small Cells in der Konstanzer Altstadt geben.

Warum wird sie in Konstanz verwendet?

"Konstanz hat einen hohen Publikumsverkehr, obwohl es eine relativ kleine Stadt ist", sagt Hofstetter. Deshalb müsse Konstanz eher als Großstadt behandelt werden: "Das erfordert, dass das Netz verdichtet wird." Eine besondere Herausforderung bilden dabei auch die Events in Konstanz. "Bei Veranstaltungen wie dem Seenachtfest steigt der Verbrauch sprunghaft an", sagt Staschenuk. Mit der neuen Technik soll das Netz auch an solchen Tagen gewährleistet werden und damit die Kundenbeschwerden minimiert werden.

Die Schweizer Mobilfunkanbieter nutzen die gleichen Frequenzen wie die deutschen Anbieter. Dadurch ist die Versorgung mit dem Mobilfunknetz in Grenzgebieten generell schwierig. "Es ist umso wichtiger, das Netz hier auszubauen, damit sich die Handys nicht in das Schweizer Netz einwählen", sagt Staschenuk. In der Nähe der Grenze darf dabei ein von der Bundesnetzagentur vorgegebener Pegel nicht überschritten werden. "Das Wettrüsten an der Grenze soll damit verhindert werden", sagt Hofstetter. Das erschwert die Installation von sogenannten Makro Sites, den Antennen auf Häuserdächern. Denn diese haben etwa eine Reichweite von zwei bis drei Kilometern. Die Small Cells hingegen versorgen die Konstanzer nur in der Nähe ihres Standorts mit Mobilfunknetz – so wie auch in den Gassen der historischen Altstadt, die die Antennen nicht erreichen.

Wählt sich das Handy dann doch mal in das Schweizer Netz ein, kann es für die Nutzer schnell teuer werden. Abhilfe schafft da zum Beispiel der Anbieter Telefonica Deutschland, der das O2- und E-Plus-Netz nutzt, mit einem alten Vertrag. Seit Juni 2017 können alle Kunden der deutschen Mobilfunkanbieter kostenlos in den EU-Ländern im Internet surfen. Die Schweiz ist als Nicht-EU-Mitglied aber nicht inklusive. Beim bisherigen O2-Vertrag mit dem Namen "EU-Flat 1 GB" hingegen ist das Surfen in der Schweiz kostenlos. Telefonica überlässt seinen Kunden daher die Entscheidung, ob sie ihren Tarif auf das neue Roaming-System umstellen wollen, oder nicht.

Was bedeutet das für die Nutzer?

Mit den Small Cells soll das Netz gerade an touristischen Plätzen in Konstanz verbessert werden. Vodafone konnte wenige Monate nach der Installation der neuen Technik schon einen Erfolg feststellen: Der Wert, wie lange die Nutzer das LTE-Symbol auf ihren Bildschirmen sehen, konnte um 66 Prozent gesteigert werden. "Auch für diejenigen ohne LTE-fähiges Handy werden damit Kapazitäten freigeschaufelt", sagt Staschenuk. Denn die LTE-fähigen Handys wählen sich automatisch in das neue LTE-Netz ein und geben so Netzstärke frei. "Um das Netz in Innenstädten zu verdichten, sind Small Cells schon ein übliches Konzept", sagt Hofstetter.

Neben den Small Cells nehmen die Anbieter aber weitere Verbesserungen vor, indem sie ihre Funkanlagen verbessern oder neue installieren. Die Telekom will bundesweit statt eigenen Netzelementen für jede Technologie künftig nur eine Hardwareeinheit benutzen, die die drei Mobilfunkstandards LTE, GSM und UMTS verarbeiten kann. Dadurch soll die Netzqualität verbessert, aber auch die Performance gesteigert werden. Bei der Telefonica Deutschland ist derzeit die Zusammenlegung des E-Plus- und O2-Netzes ein zentraler Faktor im Mobilfunknetz. Dadurch entstehen neue Standorte, einige alte werden künftig abgebaut. Von der Verschmelzung der beiden Netze sollen künftig auch Konstanzer Kunden profitieren. Durch weitere Verbesserungen aller Mobilfunkanbieter könnte das Funkloch in Konstanz Altstadt also schon bald Geschichte sein.