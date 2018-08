Es geht darum, ein weiteres Hotelprojekt in Konstanz zu stoppen: Damit die Verwaltung den Bauantrag eines Unternehmers im Gewerbegebiet Stromeyersdorf noch um zwölf Monate zurückstellen kann, müssen die Stadträte mitten in der Sommerpause zu einer Sondersitzung antreten. Am Montag, 6. August, sind sie auf 16 Uhr in den Ratssaal gerufen – um ein Thema zu besprechen, bei dem zumindest fraglich ist, ob es nicht schon im Juli hätten abgeräumt werden können. Denn bereits seit 28. Dezember 2017 ist die Verwaltung über das Thema in Kern informiert, auf diesen Tag datiert ein Eingangsstempel der Bauverwaltung auf einer Bauvoranfrage. In ihr steht, dass die Umwandlung eines Büro- und Laborgebäudes in ein Hotel für Radfahrer samt Dachterrasse geplant ist.

Dass es nicht in unbegrenzter Zahl neue Hotels geben soll, hat der Gemeinderat allerdings jüngst erst beschlossen. Höchstens vier weitere Häuser sind nach einer Entscheidung vom 10. Juli gewünscht. Im Fall des Projekts in der Lohnerhofstraße 7 kommt hinzu, dass die Verwaltung befürchtet, dass es zulasten von hochwertigem Gewerbe geht, für das das einstige Vorzeige-Gebiet einst entwickelt wurde. Eine solche Verdrängung sei zu befürchten und nicht gewünscht, heißt es in der Vorlage an den Gemeinderat. Nach Paragraph 15 des Baugesetzbuches soll der Rat nun nach dem Willen der Verwaltung beschließen, dass das Vorhaben um zwölf Monate zurückgestellt wird.

Wenn der Rat das Projekt nicht bis 21. August ausbremst, ist es zu spät

Und dieser Beschluss eilt. Denn bis 21. August hat der Bauherr ein Recht auf einen Bescheid zur der am 21. Juni eingereichten Bauvoranfrage, die Frist dafür beträgt zwei Monate. Zunächst hatte die Verwaltung offenbar geplant, das Thema über die so genannte Offenlage zu regeln. In diesem Verfahren werden die Stadträte schriftlich informiert, und wenn niemand eine Debatte zu dem Antrag fordert, gilt er als beschlossen. Geht so nicht, befand dagegen die Rechtsabteilung im Rathaus. Einen Beschluss dieser Tragweite muss demnach der Rat in einer richtigen Sitzung fällen.

Hier entsteht ein weiteres Hotel in Konstanz: An der Ecke Turmstraße / Weberinnenstraße plant die Dr. Lang Group ein Gebäude mit bis zu 120 Apartments, dem die Gäste mit Hotelstandard auch mehrere Monate lang wohnen können. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Drei Hotels in der Nachbarschaft gibt es schon, jetzt soll Schluss sein

Denn neben der Zurückstellung des einzelnen Baugesuchs soll der Rat auch den Bebauungsplan für das ganze Gebiet ändern. Bisher lässt dieser noch Hotelnutzungen zu, in der künftigen Fassung soll er das ausschließen. Zur Begründung heißt es, es sei bereits eine Hotelzone in dem Bereich entstanden – unter anderem mit dem B&B-Hotel bei der Arbeitsagentur, dem entstehenden Maxx-E-Motion-Center und der Langzeit-Apartments der Dr.-Lang-Group an der Ecke Weberinnen-/Turmstraße. Wenn diese Änderung in den kommenden zwölf Monaten vollzogen wird, sind die jüngsten Hotel-Pläne in der Lohnerhofstraße damit endgültig vereitelt.

Und auch dieses Hotel ist neu im Gewerbegebiet Stromeyersdorf in Konstanz: Das B&B, im Hintergrund ist das ebenfalls erst jüngst eröffnete Haus mit Ibis Style und Ibis Budget. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Nachdem im Fall des Scala-Kinos die Verwaltung die Aufstellung eines Bebauungsplans mit Nutzungsbindungen als illegale "Verhinderungsplanung" abgelehnt hatte, liege die Sache im Fall Stromeyersdorf anders, teilt die Pressestelle auf Anfrage des SÜDKURIER mit, "da weiterhin Baurecht für eine gewerbliche Nutzung besteht". Vielmehr sei der Vorgang eher damit zu vergleichen, dass über Bebauungspläne ja auch bestimmte Einzelhandels-Nutzungen oder beispielsweise Spielcasinos ausgeschlossen werden können.

Hier wird schon gebaut: Zum Komplex des Maxx-E-Motion Center zwischen Line-Eid-Straße und Reichenaustraße im Gewerbegebiet Stromeyersdorf gehört auch ein Hotel mit mehreren hundert Betten. Das große Gebäude im Hintergrund ist übrigens ebenfalls ein erst vor wenigen Jahren eröffnetes Hotel: das zweite Ibis-Haus in Konstanz. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Wenn nur 20 Stimmberechtigte kommen, ist kein Beschluss möglich

Damit der Gemeinderat am Montag entscheiden kann, muss übrigens mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sein, zudem der Oberbürgermeister oder einer seiner Stellvertreter. Demnach geht die Idee mit der Sondersitzung nur auf, wenn mindestens 21 Mitglieder tatsächlich kommen können. Aus mehreren Fraktionen ist zu hören, dass etliche Stadträtinnen und Stadträte bereits in den Urlaub gereist seien – und dass man sich doch sehr wundere, warum der Rat die Sache mit dem Hotel nicht in der letzten regulären Sitzung vor der Sommerpause am 17. Juli entscheiden konnte.

Mehrkosten fallen kaum an – die Politiker bekommen eine Monats-Pauschale

Immerhin halten sich die Mehrkosten für die Steuerzahler in Grenzen. Die Stadträte bekommen eine monatliche Aufwandspauschale von 700 Euro pro Kalendermonat, also auch in der sitzungsfreien Zeit; die jweiligen Fraktionsvorsitzenden erhalten weitere 200 Euro pro Monat etxra. Dafür gibt es aber keinerlei Sitzungsgeld für die einzelnen Termine. Auch für die Teilnahme von Verwaltungsmitarbeitern fallen keine zusätzlichen Kosten an. Lediglich der Podcast fürs Internet und ein paar Getränke muss die Stadt zusätzlich bezahlen.

