Die 26-jährige Fahrerin des Wagens hatte die Beamten verständigt, als sie mit ihrer Begleiterin auf der Wollmatinger Straße fuhr und von einem Taxifahrer verfolgt wurde. Beim Versuch, bei langsamer Fahrt das Kennzeichen des Autos abzulesen, überholte das Taxi und hielt vor dem Wagen der Frau an. Beim Aussteigen erkannte die 26-Jährige, dass es sich bei dem Fahrer um ihren Ex-Freund handelte, der sie bereits vor Mitternacht belästigt hatte.

Nachdem es dem 30-Jährigen nicht gelungen sei, die Fahrertür zu öffnen, habe er gegen die Seitenscheibe geschlagen und sei anschließend auf die Motorhaube gesprungen. Wie die 26-Jährige laut Pressebericht der Polizei schilderte, sei sie aus Angst langsam losgefahren, woraufhin ihr Ex-Freund mit dem Ellenbogen und den Füßen auf die Windschutzscheibe schlug, bis diese brach.

Sie fuhr weiter, bis sie die Polizei am Zähringerplatz sah. Der Mann ging dann sofort auf seine Ex-Freundin und deren Begleiterin los, konnte aber von den Polizisten rasch und ohne Gegenwehr in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn und die 26-Jährige werde nun ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.