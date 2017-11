Konstanz Mit voller Kraft voraus zum richtigen Beruf

Die Schüleruni der Konstanzer Hochschule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung lud zum Schnuppern ein – mit einem spannenden Programm für Studieninteressierte.

Wenn Tischtennisbälle unkontrolliert durchs Labor springen, Spielzeugautos mit einem Affenzahn durch Loopings und Lichtschranken sausen, hier und da geräuschvoll mit den Fingern geschnippt wird und trotzdem alle konzentriert experimentieren, dann veranstaltet der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik Südbaden (VDE) seine vierte Schüleruni an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG). Zusammen mit den Stadtwerken und der Hochschule hat der VDE-Südbaden interessierte Schülerinnen und Schüler eingeladen, verschiedene technische Fachrichtungen kennenzulernen und sich auch praktisch darin auszuprobieren.

Peter Abele und Stefan Rudolf haben sich für die Vorstellung der Elektrotechnik für einen Geschwindigkeits-Versuch entschieden, bei dem ein Ball eine Lichtschranke passieren sollte und ein Messgerät die Geschwindigkeit aufzeichnet. "Der Versuch deckt ein breites Spektrum der Elektrotechnik ab und der Wettbewerb, der oder die Schnellste sein zu wollen, motiviert die Schüler zusätzlich", so Abele.

Spaß im Beruf ist wichtig

Dass ihr zukünftiger Berufsweg ein technischer sein wird, darüber waren sich die Teilnehmer Jannis Gasser und Luca Huber, beides Schüler des mechatronischen Zuges der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz, schon vor dem Besuch der Schüleruni ziemlich sicher. Während der 17-jährige Luca Huber sich im Rahmen der Schüleruni eher für den Bereich Automobilinformationstechnik (AIT) interessiert, um den es sich in zwei Schnuppervorlesungen drehte, möchte Jannis Gasser nach seinem Schulabschluss erst einmal eine technische Ausbildung machen.

Anderen, wie dem 16-jährigen Lukas Kaiser, ging es vor allem darum, mal in einen technischen Studiengang reinzuschnuppern und dabei auch mit anderen Studierenden in ein erstes Gespräch zu kommen. An einem Elektrotechnik und Informationstechnik-Studium reize Lukas besonders die informatische Seite, wie er dem SÜDKURIER verriet. Denn in seiner Freizeit ist Programmieren und das Basteln an Computern ein Steckenpferd des Elftklässlers, und er absolvierte außerdem bereits ein zweiwöchiges Praktikum in der IT-Abteilung der Stadtwerke Konstanz, was er sehr interessant gefunden habe. Freude am späteren Beruf ist für ihn ein absolutes Muss: "NWT (Naturwissenschaft und Technik) war in der Schule immer mein Lieblingsfach, und da mir Spaß im Beruf sehr wichtig ist, sollte es schon etwas Technisches sein", erklärt Lukas.

Ganz so überzeugt wie Lukas, Luca und Jannis ist die 17-Jährige Larissa Nagel von einem technischen Berufsweg noch nicht. Über einen Flyer an der Schule und auf Empfehlung ihres Physiklehrers hat sie von der Veranstaltung der Hochschule und des VDE-Südbaden erfahren. "Einerseits finde ich es spannend, neue Dinge zu entwickeln, aber andererseits frage ich mich, ob mir das für meinen persönlichen Werdegang so wichtig ist. Daher ist es immer gut, vorher Erfahrungen zu sammeln, um zu beurteilen, ob es passt oder nicht", begründet Larissa ihre Motivation zur Teilnahme an die Schüleruni.

Während die Organisatoren der Schüleruni den ersten Tag des Schnupperstudiums an der HTWG mit seinen Probevorlesungen, einer Fahrt auf dem hochschuleigenen Solarboot sowie Experimenten im Labor etwas studiengebundener gestalteten, konnten die Schülerinnen und Schüler am zweiten Tages schließlich erfahren, auf welche Art und Weise ein technisches Studium Anwendung finden kann. Nach einem Besuch des Fährbetriebgebäudes der Stadtwerke in Konstanz-Staad luden Verkehrsmeister Erik Riemann und Schiffsführer Andreas Böhler die 13 jungen Ingenieure von morgen auf eine Fahrt mit der Fähre Konstanz-Meersburg ein und gaben ihnen dabei interessante Einblicke in den Maschinenraum und das Führerhaus.

"Ingenieurinnen und Ingenieure aus dem Bereich Elektrotechnik und Informationstechnik werden dringend gesucht, die Berufsaussichten sind hervorragend" erklärt Thomas Birkhölzer, Dekan der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, in einer Pressemitteilung der HTWG. Obwohl die Veranstaltung für die Hochschule eine gute Möglichkeit bietet, auch den eigenen Nachwuchs zu fördern, sei der Standort jedoch für viele Konstanzer Schülerinnen und Schüler wie auch für Larissa und Lukas eher uninteressant. Sie betonten zwar, sehr dankbar über das Angebot der Hochschule zu sein, aber wenn man hier schon aufgewachsen sei, wolle man doch zumindest im Studium über den (Stadt)Rand hinausblicken und so in der Fremde neue Erfahrungen sammeln.

Vielseitig aufgestellt

Die Fakultät Elektrotechnik der HTWG bietet Interessierten die drei Studiengänge Automobilinformationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik sowie Elektro- und Informationstechnik an und ermöglicht darüber hinaus vielfältige Vertiefungsmöglichkeiten, zum Beispiel in den Bereichen Autonomes Fahren, regenerative Energie, Marketing oder Entwicklung von neuen Produkten.