Im großen Seminarraum schreien alle durcheinander. Sie geben Laute wie "Oh" oder "Ah" von sich. Dabei bewegen sie sich unkoordiniert durch den Raum. Alle Personen haben rote Nasen aufgesetzt. Sie sind total in ihren Rollen als Clowns verschwunden. Unter ihnen Flurina Birri. Die 18-Jährige hat gerade ihr Abitur absolviert. Nun will die Schweizerin aus Solothurn Clownin werden.

"Ich habe schon immer gesagt, dass ich gerne Spitalclown werden möchte", sagt Birri. Die Krankenhausclowns sollen Kinder, die über längere Zeit im Krankenhaus liegen, aufheitern. "Ich will, dass das Clownsein ein Teil meines Leben ist", sagt Birri. | Bild: Wetschera, Wiebke

Sie ist das Küken der 14 Teilnehmer beim Einsteigerkurs an der Clown-Akademie Tamala in Konstanz. Dort lernen die Teilnehmer zunächst die Grundsätze des Clownseins kennen. Dazu zählen verschiedene Clownarten ebenso wie Methoden, um komisch zu sein. Diese müssen die Teilnehmer in ersten Übungen darstellen.

Alle setzen ihre Clownnasen auf, dann geht es los. Stefanie Holterath und Anna Wichmann machen den Anfang. Holterath bindet ihrer Kollegin ein unsichtbares Seil ums Handgelenk. Damit will sie sie von ihrem Sitz heraufziehen.

Auch die anderen Gruppen stellen zu zweit eine kurze Szene vor. "Sie sollen einfach mal ausprobieren, wie das so ist", sagt Kursleiter Berenbrinker. Gabriele Kramer und Kathrin Rügling haben sich eine andere Szene überlegt. Kramer greift mehrere Male nach dem Fuß ihrer Kollegin. Als sie ihn schließlich fassen kann, hält sie ihn wie ein Baby im Arm und streichelt ihn.

Kathrin Rügling (links) und Gabriele Kramer haben gemeinsam eine Szene einstudiert. | Bild: Wetschera, Wiebke

Als die beiden die Szene beenden, gibt es Applaus der anderen. "Das ist besonders lustig, weil sie Hebamme ist", verrät eine andere Teilnehmerin. Udo Berenbrinker, Leiter der Clownschule, lobt den Einsatz der beiden Clowns. "Es war toll, dass du absolut keine Rücksicht darauf genommen hast, ob sie hinfällt", sagt Berenbrinker und lacht. "Es ging dir nur um den Fuß."

Der Altersdurchschnitt der Clown-Anfänger ist recht hoch. Elf Teilnehmer sind älter als 40 Jahre, sechs von ihnen sogar über 50 Jahre alt. Viele von ihnen würden kurz vor der Rente noch einmal etwas anderes ausprobieren, so Berenbrinker.

Udo Berenbrinker unterrichtet die Teilnehmer im Clownsein. Er selbst hat jahrelang als Clown und Straßenkünstler gearbeitet. | Bild: Wetschera, Wiebke

Die 46-jährige Anna Wichmann hat die Teilnahme aus beruflichen wie aus persönlichen Gründen angesprochen. Sie ist gelernte Erzieherin und arbeitet im Kinderdorf. "Die Arbeit hat mich dazu gebracht, das hier auszuprobieren", sagt Wichmann. Gleichzeitig will sie herausfinden, was die Ausbildung auch persönlich aus ihr herausholen kann. "Ich konnte mir vorher überhaupt nicht vorstellen, dass ich witzig sein kann."

Yvonne Boos (links) und Anna Wichmann probieren verschiedene Clowntypen aus. | Bild: Wetschera, Wiebke

Andere Teilnehmer wollen tatsächlich auf die große Bühne. Das sind allerdings meist die Teilnehmer unter 30. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. "Ich hatte mal eine Frau mit 61 Jahren, die wollte Shows auf der Bühne machen", erinnert sich Berenbrinker. Auch in diesem Einsteigerkurs will zumindest einer auf die Bühne. Bisher hat er als Pastor gearbeitet. Dass er an dem Kurs teilnimmt soll geheim bleiben. Rund 60 Prozent aller Teilnehmer wollen mit der Ausbildung Klinik-Clown werden, so wie Furina Birri.

Als die Teilnehmer unterschiedliche Clowntypen ausprobieren sollen, ist Birri voll in ihrem Element. Der Fool ist die radikale Variante des Clowns. Er provoziert gerne jeden, der ihm über den Weg läuft. Mit ihrer roten Nase läuft Birri durch den Raum. Dabei rempelt sie die anderen Teilnehmer an, verzieht das Gesicht zu einer Grimasse. Von der frischgebackenen Abiturientin ist nichts mehr zu erkennen. Sie ist ein waschechter Fool.

Der viertägige Einsteigerkurs ist dabei eine Art "Info-Veranstaltung", wie Berenbrinker mitteilt. "Ich schaue bei den Seminaren auch, wer das Zeug zum Clown hat", sagt der Leiter. Die berufsbegleitende Ausbildung als Klinikclown dauert zwei Jahre, für die professionelle Arbeit als Clown auf der Bühne ist danach ein weiteres Jahr fällig.

Auch Flurina Birri will die Ausbildung einmal absolvieren. Doch nach dem Seminar geht es für sie im Herbst zunächst an die Universität. "Meine Eltern sagen, ich soll mich erst mit einem Studium absichern", sagt Birri. Deshalb absolviert sie künftig ein Studium als Lehrerin. Doch dann steht die zweijährige Ausbildung als Klinikclown auf dem Plan. "Ich bin noch deutlich jünger und kann kranke Kinder vielleicht auf eine andere Weise erreichen", sagt Birri. Als künftiger Clown hat sie sich vor allem ein Ziel gesetzt: Sie will ihr Lachen weitergeben.

