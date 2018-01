Konstanz Mit dem eigenen Kind bleibt kaum Zeit für Bewegung? Sportangebote speziell für Konstanzer Mütter schaffen Abhilfe

Mittendrin statt nur dabei: Bei Sportkursen für Frauen mit Kindern ist der Nachwuchs ein fester Bestandteil des Trainings. Die Gruppenzusammensetzung und die festen Termine sollen beim Wiedereinstieg in den Sport helfen.

Es ist ein kühler Dienstagmorgen im Januar. Die Wolken hängen über dem See, der durch leichte Böen in Bewegung gehalten wird. Doch Wind und Wetter halten eine Gruppe von Müttern nicht davon ab, mit Sport in den Tag zu starten. Die Kinderwagen mit den Kindern ab drei Monaten in Reichweite hangeln sie sich von Bauchmuskel- zu Koordinationsübungen. Das ist ein ganz normaler Trimm-Dich-Mama-Kurs – angeleitet von Trainerin Kristina Schray. Sportkurse gibt Schray schon lange. Vor drei Jahren absolvierte sie dann eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin. Und kurze Zeit später kam ihr auch die Idee, sich mit den Trimm-Dich-Kursen selbstständig zu machen. „In meinem Urlaub in Dänemark habe ich gesehen, dass eine Gruppe gemeinsam draußen Sport gemacht hat. Das wollte ich auch anbieten“, sagt Schray.

Vormittags mit festen Terminen

Mehrmals in der Woche gibt sie deshalb verschiedene Kurse: von den Mütterkursen bis zu Fitness-Kursen für jedermann. Der Großteil der Kunden sind dabei Frauen – unter ihren etwa hundert Teilnehmern befinden sich nur fünf Männer. „Einen festen Zeitpunkt zu haben und in der Gruppe miteinander zu reden ist wohl eher ein Frauending“, sagt Schray. Das Alter der Teilnehmerinnen reicht von 19 bis über 70 Jahren. Die meisten Kurse finden abends statt – abgesehen von zwei wöchentlichen Mütter-Kursen: „Für die Mamas ist morgens der bessere Zeitpunkt, weil sie sowieso in Elternzeit sind“, erklärt Schray. Einige der insgesamt 40 Mütter sind solange dabei, bis die Kinder in den Kindergarten gehen. Miriam Adam kennt Schray noch aus früheren Zeiten: „Ich habe schon als Studentin bei ihr beim Unisport mitgemacht“, sagt die 35-Jährige.

Mittlerweile ist sie seit einem Dreivierteljahr beim Mutterkurs und will bis zum Herbst bleiben. „Dann fange ich wieder an zu arbeiten“, sagt Adam. Die 35-jährige Bettina Stahl war bereits mit ihrem ersten Kind beim Kurs. Nun ist sie auch mit ihrem zweiten Baby dabei: „Es ist gut, dass es feste Termine gibt und ich mein Kind mitbringen kann“, sagt sie. Vor allem an kalten Tagen hilft der Kurs ihr, sich zu motivieren. „Gerade im Winter kommt damit der Anspruch, sich vor die Tür zu wagen und nicht nur mit dem Kind Zuhause zu verkriechen.“

Kinder können mitmachen

Vor drei Jahren hat auch Sabine Florian mit ihren Kursen in Konstanz angefangen. „Zum Babyschwimmen zu gehen ist für alle normal, aber in meinen Kursen macht die Mutter auch viel für sich“, sagt Florian. Als Trainerin für Fit-dank-Baby bietet sie Kurse in Räumen für Mütter und ihre Kinder in verschiedenen Altersgruppen an – vom Mini-Kurs für Kinder ab drei Monaten bis zum Kinder-Kurs für Kinder im Alter von bis zu drei Jahren. „Ein Problem für Mütter ist, dass es kaum Fitnessstudios mit Kinderbetreuung gibt. Dann müssten sich die Mütter ja einen Babysitter nehmen“, sagt Florian.

Deshalb können die Mütter ihre Kinder zum Fit-dank-Baby-Kurs nicht nur mitnehmen, sondern die Babys werden auch aktiv in die Übungen integriert. „Damit wächst auch das Trainingsgewicht für die Mütter“, sagt Florian. Abwechselnd werden in den Kursen Übungen für die Mütter und für die Kinder absolviert. „Die Mamas sind glücklich, die Kinder sind glücklich – das ist etwas anderes als normales Fitness“, sagt Florian.

Heranführung an den Sport

Auch bei den Baby-Kursen von Fit-dank-Baby sind Männer Fehlanzeige: Bisher waren noch keine Männer mit ihren Kindern in den Kursen. Es gibt aber Mama-Papa-Specials bei denen die ganze Familie gemeinsam Sport machen soll. „Die Väter denken oft, wir würden den Kindern nur das Bäuchlein streicheln“, sagt Florian. Dabei sei die Idee, auch wirklich aktiv zu werden: „Spazieren gehen können die Mütter für sich, sie sollen schon richtig Sport machen.“ Einige der Mütter waren bereits vorher sportlich, andere wurden erst mit ihrem Kind aktiv: „Nach der Schwangerschaft haben alle ungefähr das gleiche Level“, sagt Florian.

Mit ihren Kursen will sie die jungen Mütter, die noch nicht viel Sport gemacht haben, an den Sport heranführen: „Viele können es sich danach nicht mehr ohne Sport vorstellen – egal ob mit oder ohne Baby“, sagt Florian. Zusätzlich gibt auch sie für Mütter Kurse draußen: diese bieten eine Kombination aus leichtem Joggen mit Übungen – von Ausfallschritten bis zu Kniebeugen, bei denen die Mütter den Kinderwagen vor sich herschieben, ist alles dabei. „Das ist keine Stunde, in der sie locker nebeneinander herlaufen können, um sich zu unterhalten“, sagt Florian. Denn das Training soll auch effektiv für den Körper sein. Dabei will sie vor allem dafür sorgen, dass die Mütter auch danach im Alltag Sport machen können: „Sie sollen nachher auch alleine weiter machen“, sagt Florian.

Einstieg in sportlichen Tag

Wenn die Mütter dann wieder arbeiten, bleibt am Vormittag keine Zeit mehr für Sport. Deshalb wechseln einige nach der Elternzeit in die Trimm-Dich-Abendkurse, so Schray. Auch dabei wird der ganze Körper an der frischen Luft trainiert: „Die Motivation dahinter ist, sich im Alltag selber noch mal etwas Gutes zu tun“, sagt Schray. Die Kurse stehen unter dem Motto „Wohlfühlsport“. Das heißt für die Teilnehmer: „Sie wollen einfach Spaß am Sport haben und schaffen es alleine nicht, sich zu motivieren“, sagt Schray.

In den Kursen wird meist mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, sodass jeder mitmachen könne: „Der eine macht mehr Wiederholungen, der andere weniger“, sagt Schray. Nach einer Stunde beendet Schray an diesem Morgen den Mutterkurs mit Dehnübungen. „Schön, dass ihr da wart“, sagt sie. Dann schnappt sich jede Mutter den Kinderwagen und macht sich auf den Heimweg. Für sie steht nach der sportlichen Auszeit noch ein ganzer Tag mit Kind bevor.