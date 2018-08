Direkt aus allen Stadtteilen bis zum Bahnhof und zur Marktstätte: Viele der rund 14 Millionen jährlichen Nutzer von Konstanzer Stadtbussen müssen sich darauf einstellen, dass ein wesentliches Merkmal des Stadtbus-Netzes wegfallen könnte. Die Stadtwerke bestätigen auf Anfrage des SÜDKURIER erstmals in dieser Deutlichkeit, dass einige Linien künftig am Bürgerbüro an der Laube enden könnten.

Endstation an der Laube, weiter geht es zu Fuß oder nach dem Umsteigen

Wer bis zum Bahnhof will, muss den Überlegungen zufolge am Bürgerbüro auf eine der verbleibenden Linien umsteigen, die noch den ganzen Altstadtring fahren. Norbert Reuter, Stadtwerke-Geschäftsführer, erklärt dazu: "Es gibt bei uns entsprechende Überlegungen. Es sind keine konkreten Planungen. In Zusammenhang mit dem C-Konzept stellt sich uns unter anderem die Frage, ob zukünftig wirklich alle Linien den Bahnhof direkt anfahren müssen."

Der Busverkehr wäre dann künftig so organisiert, dass die meisten Linien weiter über den Rheinsteig auf die Laube fahren. Endstation wäre dann allerdings bereits am Bürgerbüro. Dort gibt es, wie die Stadtwerke weiter bestätigen, bereits eine Möglichkeit, die Fahrzeuge über den Mittelstreifen wenden zu lassen. Vorbei an der Stephansschule ginge es dann zurück.

Linien und und 13/4: Manche Busse sind auf dem Ring wohl unersetzlich

Da aber manche Linien weiter den ganzen Ring bedienen sollen, müssen Fahrgäste mit entsprechenden Zielen am Bürgerbüro warten, bis beispielsweise ein Bus der Linie 1 oder 13/4 hält und in diesem über das Schnetztor und die Bodanstraße weiter zum Bahnhof fährt.

Wie wichtig der Bahnhof als Bushaltestelle ist, lassen die Stadtwerke gerade ermitteln. Noch bis Jahresende läuft eine groß angelegte Untersuchung, mit dem das Unternehmen ermitteln will, von wo nach wo die Kunden eigentlich fahren. Daraus, so die Stadtwerke, könne man mögliche Verbesserungen ableiten – und wo eine andere Linienführung vielleicht sinnvoll wäre.

Immer wieder kommen auch Busse auf der Bodanstraße nur langsam voran

Und noch einen Vorteil vermuten die Stadtwerke, sie nennen es "Erhöhung der Fahrplanstabilität" – Busse könnten sich den besonders kritischen Abschnitt auf der Bodanstraße ersparen und schneller wieder zurückfahren. Schon heute empfehlen Busfahrer ihren Passagieren bei dichtem Verkehr: Wer seinen Zug noch erreichen muss, steigt besser am Bürgerbüro aus und geht zu Fuß durch die Stadt, das geht schneller als die Weiterfahrt.

Ob es am Bahnhof gar nicht genug Busse geben kann oder ob es eigentlich schon viel zu viele sind, die bisweilen als rote Mauer beide Seiten des Platzes prägen, ist seit Jahren umstritten. Das C-Konzept sieht vor, dass Busse grundsätzlich am Bahnhof durchfahren können, obwohl die Strecke für Autos abgeriegelt wird. Allerdings dürfte die Bodanstraße als einziger verbleibende Zu- und Abfahrt der Parkhäuser Lago und Augustinerplatz nur wenig Entlastung erfahren. Hier besteht dann auch der Zusammenhang zwischen Buslinien und Altstadt-Verkehrskonzept.

Eine Absage erteilen die Stadtwerke der immer wieder erhobenen Forderung, alle Buslinien auf der rechten Rheinseite enden zu lassen, etwa am Sternenplatz. Weder gebe es dort für Busse eine Möglichkeit zu wenden, noch sei es sinnvoll, alle Passagiere aus einem vollen Bus aussteigen zu lassen, um sie dann in den nächsten Bus wieder einsteigen zu lassen. Die am Sternenplatz startenden "Shuttlebusse müssten den ganzen Ring bedienen, verkehrstechnisch wäre damit also auch keine Entlastung der Straßen um die Altstadt verbunden", so Norbert Reuter.

Er kämpft für Barrierefreiheit, findet aber Umsteigen für Busfahrgäste hinnehmbar, wenn die Haltstellen gut ausgestattet sind: Stephan Grumbt, Behindertenbeauftragter der Stadt Konstanz. | Bild: Scherrer, Aurelia

Und was würde es gerade für die besonders hilfsbedürftigen Fahrgäste bedeuten, wenn nur noch wenige Buslinien am Bahnhof endeten? Stephan Grumbt, der Behindertenbeauftragte der Stadt, hält die Überlegungen der Stadtwerke nicht für abwegig. Voraussetzung sei allerdings, dass die Umsteige-Stationen "nicht nur behindertengerecht, sondern tatsächlich barrierefrei" ausgerüstet sind. Dazu gehören für ihn nicht nur elektronische Anzeigen, die über die nächsten Verbindungen informieren, und Leitsysteme im Boden für Menschen, die schlecht sehen. Auch die Wartebereiche müssten für alle Nutzer geräumig und attraktiv gestaltet sein, sagte er auf Anfrage.

Experte erwartet hitzige Debatte, sieht aber auch große Chancen

Grumbt erwartet allerdings auch, dass der Wegfall von Direktverbindungen am Bahnhof größere Debatten auslösen werden: "Jede Veränderung ruft in Konstanz Ängste hervor", so Grumbt, "auf der anderen Seite kann sich im Busnetz auch viel verbessern, wenn nicht mehr alle Fahrzeuge durch die Altstadt kurven und für andere wichtige Verbindungen frei werden."

