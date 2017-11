Konstanz Mit Yoga zu neuen Blickwinkeln

Ein Konstanzer bekennt sich zur Sikh-Religion. Rolf Wiedenbach trägt aus Prinzip einen Turban. Der Sikhismus predigt Toleranz und Gleichberechtigung.

Yoga ist für Rolf Wiedenbach wie für andere Menschen das Zähneputzen – es gehört zu seinem Start in den Tag. Jeden Morgen vor Sonnenaufgang nimmt der 60-Jährige sich die Zeit für eine Meditation. Er ist Yogi. Und er gehört dem Sikhismus an. "Yoga und Sikhismus haben viele Berührungspunkte", sagt Wiedenbach. Daher ist er auch über das Yoga zu seiner Religion gekommen. "Das ist kein Prozess, der von heute auf morgen geschieht, sondern über eine gewisse Distanz", sagt Wiedenbach. Obwohl die Religion und das Yoga an und für sich nichts miteinander zu tun haben, hilft ihm die Meditation dabei: "Ich benutze die Technik des Yogas, um zu meiner Seele zu finden", sagt Wiedenbach. Sein spiritueller Name lautet Amrit Manter Singh. "Amrit" ist die Essenz des Seins, und "Manter" heißt Bote.

Beim Sikhismus gilt der Grundsatz der Toleranz gegenüber anderen Religionen sowie die Gleichberechtigung aller Menschen und Geschlechter. "Ein Sikh würde aber nicht öffentlich herumlaufen und Werbung für seine Religion machen", sagt Wiedemann. Seit Wiedenbach über das Yoga zum Sikhismus fand, hat sich sein Leben in verschiedenen Bereichen verändert. Dazu gehört auch der Abschied von einigen Dingen: Er verzichtet auf Alkohol und andere Drogen, denn diese sollen Sikhs vermeiden. Und er ernährt sich vegetarisch – zum einen aus Rücksicht vor dem Leben, aber auch wegen seines Stoffwechsels. "Wenn ich abends einen Schweinebraten mit Knödeln und Rotkraut esse, werde ich enorme Schwierigkeiten haben, um vier Uhr aus dem Bett zu kommen", sagt Wiedenbach. "Um ein klares Bewusstsein zu haben, ist es sehr ratsam, das umzustellen."

Es gebe im Sikhismus aber keine direkten Verbote, so Wiedenbach. "Es gibt nur Dinge, die ich von mir aus möchte und die ich nicht möchte", sagt er. Deshalb müsse auch nicht jeder Sikh frühmorgens um vier aufstehen, sondern könne auch abends meditieren. Der Gemeinschaft des Sikhismus, der so genannten Khalsa, könne jeder freiwillig beitreten, auch zeremoniell. "Man kann aber auch Sikh sein ohne das Zeremoniell, ohne einen Turban oder einen Bart zu tragen", sagt Rolf Wiedenbach.

Die Menschen würden sich in ihrem Leben viele Begrenzungen geben. Die Aufgabe im Sikhismus sei es vielmehr, die eigenen Blickwinkel zu erweitern. Eigentlich sei der Sikhismus streng genommen eher eine Lebensweise als eine Religion, sagt Wiedenbach: "Wir beten gar nichts an." Stattdessen steckt in den Augen der Sikhs allem etwas Göttliches – von der Ameise bis zum Baum. "Wenn du nicht in allem Gott siehst, dann wirst du ihn nirgends finden", sagt er.

Auch äußerlich hat sich der gebürtige Wollmatinger gewandelt: "Vom Aussehen her hat sich da einiges geändert", sagt er. Er trägt einen lilafarbenen Turban und einen langen grauen Bart. "Ein Sikh lässt sich die Haare nicht mehr schneiden", sagt der Yogi. Im Sikhismus gilt das als Verneigung vor dem Leben, es hat aber auch energetische Gründe. "Im Haar wird alles gespeichert und das Haar filtert auch", sagt Wiedenbach. Er trägt ganzjährig seinen Turban. Damit die Energie, die er durch das Yoga schon vor den ersten Sonnenstrahlen gewinnt, bei ihm bleibt.

Lebende Bücher

Bei der "Nacht der lebenden Bücher" im Kulturzentrum am Münster gaben Menschen Einblick in ihre Religion. Dort sprach neben zwei Buddhisten und einer Muslima Rolf Wiedenbach.

