Konstanz Mit Volldampf und Fingerspitzengefühl

Alles selbstgemacht heißt es in LitzelstettenKreative Vielfalt bei der HobbykunstausstellungGeburtstagskind hilft beim Schlachtfest mit

Litzelstetten – Hoch her ging es am vergangenen Wochenende in Litzelstetten. 21 Kreative faszinierten mit ihrer Hobbykunstausstellung in der Litzelstetter Grundschule und der vierte Zug der Feuerwehr Konstanz veranstaltete sein traditionelles Schlachtfest im Gerätehaus. Beide Veranstaltungen brachten die Einwohner zusammen, beförderten das Gemeinschaftsgefühl, schenkten Freude und brachten die Besucher, die zwischen beiden Orten hin- und herpendelten, in Schwung. Das halbe Dorf war auf den Beinen und verbrachte ein vergnügliches Wochenende.

Volldampf war das Markenzeichen beim beliebten Schlachtfest. Die Feuerwehrangehörigen, die an den Holz betriebenen Kesseln wirkten, waren nur zu erahnen, so sehr dampfte es. Aber genau das zeichnet die Atmosphäre aus: rustikal, traditionell, gemütlich, ein Kommen und Gehen und ständiges Hallo. Die Besucher genossen die Gastlichkeit und ließen es sich auch in der zur Gaststube umfunktionierten Fahrzeughalle gut gehen. Andere wiederum kamen mit Plastikschüsseln, um „Schlachtplatte to go“ zu besorgen. „Der Straßenverkauf läuft super“, bemerkte Sandra Grawe freudig und berichtete: „Es gibt viele, die laden Gäste zu sich nach Hause ein und holen sich bei uns die Schlachtplatten.“

Die 26 aktiven Feuerwehrleute, die fünf Jugendfeuermitglieder und weiteren Helfer gaben ihr Bestes, damit sich die Gäste wohl fühlten. Darunter auch Eric Moser, der am Sonntag Geburtstag hatte, seine Party aber wegen des Schlachtfestes um eine Woche verschob, weil er unbedingt mithelfen wollte. „Es macht mir einfach Spaß“, sagt Eric, der seit sieben Jahren aktiv bei der Jugendfeuerwehr ist. „Jeder hilft jedem. Das Fest ist mal was anderes als reine Feuerwehrtechnik. Und vor allem: Das hier ist wie eine kleine Familie.“ Eric hat auch schon konkrete Vorstellungen für seine Zukunft. Er freut sich schon darauf, in die aktive Wehr eintreten zu dürfen und „dann führt mein Weg vielleicht zur Berufsfeuerwehr.“

Spaß und Begeisterung kennzeichnete die Hobbykunstausstellung ebenso. Die jungen Musikerinnen und Sängerinnen der Grundschule Litzelstetten eröffneten die 30. Ausgabe der beliebten Veranstaltung. Ortschaftsrätin Karin Müller war noch nicht einmal richtig im Foyer der Grundschule angelangt, als sie niedliche, gehäkelte Stofftiere erblickte und umgehend und possierliches Zebra erstand. Ein typisches Phänomen bei der Litzelstetter Hobbykunstausstellung, denn kaum ein Besucher geht mit leeren Händen, nicht einmal die Hobbykünstler selbst. „Ich finde immer schöne Geschenke“, stellte Silke Velte, die untere anderem selbstgemachte Sterne, Bären und Kirschkern-Mäuse anbot, fest. „Und vor allem: Jedes Jahr gibt es etwas Neues“, schwärmte sie.

„Winterwunderland“, flüsterte ein Kind beim Anblick des Stands von Thomas Wind. Der Hobbykünstler hatte nicht nur mit glänzendem Metalllack überzogene Holzarbeiten ausgestellt, sondern faszinierte insbesondere mit seinen beleuchteten Laternen, in denen er verschiedene Szenen gestaltet hatte; mal einen Skifahrer, der freudig zwischen Miniaturtannen Slalom fuhr, oder zwei Sonnenhungrige am Strand. Karin Deggelmann hatte ihre Holzwichtel im Moos versteckt und gab Kindern spontan Tipps, wie sie selbst solche Figuren schnitzen können. Mit ihren farbenfroh bemalten und mit Schriftzügen versehenen Holzschildern sorgte Christine Machill für Furore, denn so etwas gab es bei der Hobbyausstellung noch nie. „Die Idee hatten wir in den Pfingstferien“, berichtete sie. Gemeinsam mit ihrem 16-jährigen Sohn Malte hat sie dann gesägt und gemalt und sich individuelle Sprüche ausgedacht. Wie viel Spaß das Mutter-Sohn-Duo hatte, war den Schildern deutlich anzusehen. Vor allem freute sich Christine Machill, dass Malte mit von der Partie war, „und das mit 16 Jahren“, betonte sie stolz. „Ich bin jedes Mal verblüfft, welche Talente hier zum Vorschein kommen“, stellte Ortsvorsteher Wolfgang Gensle fest. „Geschenke findet man immer. Der Reinerlös kommt übrigens unserer Grundschule zu Gute.“

Hintergründe

Das Schlachtfest: 1977 veranstaltete der 4. Zug der Feuerwehr Konstanz das erste Schlachtfest, allerdings im kleinen Kreis. Die Resonanz war so gut, dass seither immer am Wochenende des Volkstrauertags zwei Tage lang Schlachtfest gefeiert wird. Die 26 Aktiven in Litzelstetten sorgen gemeinsam mit ihren Frauen und Freundinnen sowie Mitgliedern der Jugendfeuerwehr für das leibliche Wohl der Gäste. Der Auftritt des Spielmannszugs unter Leitung von Michael Koch ist dabei unverzichtbar.

Die Hobby-Ausstellung: Im Jahr 1987 wurde die Idee von Sophie Christ umgesetzt. Sie wollte mit der Ausstellung die Litzelstetter zum Basteln und Handarbeiten animieren. Gertrud Keller hat sie bei der Umsetzung unterstützt. Mittlerweile wird die Hobbykunstausstellung von Ortsverwaltungs-Mitarbeiterin Antje Schiepp organisiert. (as)

Die Anfänge