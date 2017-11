vor 1 Stunde Julia Sondermann Konstanz Mit HipHop, Humor und Theater: Wie Beat Fehlmann allen Konstanzern klassische Musik näher brachte

Der Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie, Beat Fehlmann, wird nach fünf Jahren seinen Job in Konstanz an den Nagel hängen. Seine Ideen und Konzepte um klassische Musik auch einem breiten Publikum zu präsentieren, bleiben hingegen vielen Konstanzern in guter Erinnerung. Wir stellen Ihnen Fehlmanns besondere Projekte, mit denen er die Genregrenzen der Musik verwischte, vor.