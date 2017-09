Konstanz Mit Herbststimmung wird in Konstanz der neue Wein begrüßt

Suserfest vom 22. bis 24. September auf dem Augustinerplatz. Es ist das älteste Fest in Konstanz.

„Wir sagen dem Sommer Adieu und heißen den Herbst willkommen“, gibt Marcus Glöckler, Organisator des Suserfestes, die Lösung aus, die von Freitag bis Sonntag auf dem Augustinerplatz gilt. Er selbst kann den Freiluft-Veranstaltungsreigen kaum erwarten, denn: "Das Suserfest ist das älteste bestehende Fest in Konstanz und sehr heimelig. Es ist nicht überlaufen und sehr gemütlich, denn auf dem Platz kennt man nahezu jeden, ebenso wie beim Weinfest am Mittwoch“, beschreibt Glöckler.

Im Mittelpunkt des dreitätigen Festes steht – wie der Name schon sagt – der junge Wein, der Suser. Fünf verschiedene Sorten gebe es in diesem Jahr. Was Marcus Glöckler immer wieder aufs Neue fasziniert: "Am ersten Tag ist er süß, am zweiten Tag wird er schon räser und am dritten Festtag wird er schon fast zu einem Müller-Thurgau." An den rund ein Dutzend Ständen auf dem Augustinerplatz wird neben dem Suser auch Most – darunter Apfel-, Birnen- und Kirschmost – Wein, Sekt, Champagner-Cocktails, alkoholfreie Getränke und Zwiebelkuchen, Wurst, Steaks, Pommes, Fischknusperle, Kässpätzle, Crêpes und Süßigkeiten geboten. Worauf der Organisator selbst gespannt ist: „Auf die Dekoration. Eine Gärtnerei gestaltet begrünte Inseln auf dem Platz. Aber auch mir haben die Gartengestalter noch nichts verraten.“

Etwa 5000 Besucher erwartet Marcus Glöckler während der drei Festtage. Die Stände sind von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Live-Musik gibt es ebenfalls, und zwar unterschiedlichster Genres. Am Freitag, 22. September, spielt von 12 bis 16 Uhr die Band Sound Colours, die von Jürgen Waideles Take a Dance abgelöst wird. Seit Jahren begleitet die Dixielandband Jakobine Hot 7 das Suserfest; sie spielt am Samstag, 23. September, von 12 bis 16 Uhr. Im Anschluss tritt die Big Band 2.0 auf. Den Sonntag, 24. September, gestaltet die Rockabilly-Formation Sonic Hiker von 12 bis 15 Uhr und zum Abschluss spielt die Freibiermusik Allensbach.