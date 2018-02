Konstanz Mit Gottes Wort und einem Wirtschaftsplan: Wie sich das Kloster Hegne den Bedürfnissen unserer Zeit stellt

Täglich fahren auf der B33 tausende Menschen im Alltagsstress am Kloster Hegne vorbei. Hinter den Klostermauern denken die Schwestern seit längerem über die Zukunft nach. Die Gemeinschaft wird älter und kleiner, die Aufgaben der Einrichtungen größer. Nun haben sich die Schwestern zu einem mutigen Schritt entschieden.

Schwester Benedicta-Maria Kramer ist ein wenig aufgeregt, sagt sie beim Pressetermin im Kloster Hegne. "Das ist schon ein großer Schritt für uns." Sie lächelt. "Aber es ist der richtige Weg. Es ist eine freudige Aufregung." Neben ihr sitzt Johann Roth, Vorstand der Bezirkssparkasse Reichenau. Weltliche Wirtschaft neben Barmherziger Schwester. Johann Roth übernimmt bald eine wichtige Aufgabe im Kloster Hegne. Er wird Vorsitzender der Stiftung Kloster Hegne. Damit geben die Schwestern die Trägerschaft der drei Werke des Klosters ab. Ab 1. Januar 2019 werden das Bildungszentrum Marianum und das Hotel St. Elisabeth Teil der operativ tätigen Stiftung sein, später sollen das Altenpflegeheim Maria Hilf und weitere Betriebe dazukommen. Ja, es ist ein großer Schritt für die Barmherzigen Schwestern – aber ein wohl überlegter.

Die Schwestern werden weniger, gleichzeitig wächst die Sehnsucht der Menschen nach einem Ort wie dem Kloster Hegne

"Veränderung gehört zu unserer Art der Gemeinschaft", sagt Schwester Benedicta-Maria Kramer. Schon Pater Theodosius, der die Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz 1856 gründete, sei getragen gewesen von einem Optimismus, einem unbegrenzten Gottvertrauen, einem Vertrauen in die Mitmenschen – und Tatkraft. Sein Motto "Was Bedürfnis der Zeit ist, ist der Wille Gottes" ermutige die Schwestern zu immer neuen Wegen. Was ist das Bedürfnis dieser Zeit? "Die Menschen suchen nach Spiritualität, nach Heimat, nach Sinn. Nach einem Ort, an dem sie einfach sein dürfen, wie sie sind", antwortet Schwester Benedicta-Maria Kramer, hier rechts im Bild zu sehen neben Schwester Josefa Harter.

Ein Satz von Albert Schweitzer begleite Schwester Benedicta-Maria Kramer schon ihr ganzes Leben lang: "Viel Kälte ist unter den Menschen, weil wir es nicht wagen, uns so herzlich zu geben, wie wir sind." Es sei dieser Satz gewesen, weshalb sie sich 1979, nach langem Ringen, für ein Leben im Kloster entschieden habe. Damals gab es in der Schwesterngemeinschaft der Diözese rund 800 Schwestern. Heute sind es 231 mit einem Altersdurchschnitt von 78,8 Jahren. Die Schwesternschaft wird kleiner, während ein Bedürfnis des Menschen größer zu werden scheint: die Sehnsucht nach Ortsgebundenheit, Rückzug, Besinnung, Gemeinschaft. Das Kloster Hegne soll diese Sehnsucht weiter stillen. Die Abgabe der Trägerschaft entlaste die Schwestern vom Management und von der Verwaltung, "aber wir bringen uns weiter ein und sind nicht dabei, das Licht auszulöschen", betont die Provinzoberin. Im Gegenteil: Das Kloster Hegne soll weiter ein spiritueller Leuchtturm in der Region bleiben - noch dazu einer, mit einer großartigen Aussicht.

Zustimmung aus Rom für die Gründung der Stiftung

Das Kloster Hegne soll gleichzeitig aber auch fachlich kompetent geführt werden und wirtschaftlich gesichert sein. Schließlich fließe keine Kirchensteuer in die Einrichtungen. Dank des sparsamen Lebensstils der Schwesternschaft gebe es einen guten Grundstock für das Stiftungskapital, bei dem auch Zustiftungen möglich seien. "Die Schwestern haben das Geld über Jahrzehnte gut verwaltet", so Verwaltungsdirektor Thomas Scherrieb.

Schon 2014 habe es erste Projektkreise zur Zukunft des Klosters gegeben, erklärt Schwester Benedicta-Maria Kramer. Zur Stiftungsgründung benötigte die Schwesternschaft unter anderem die Zustimmung der Erzdiözese Freiburg und aus Rom. "Alle sagen: Ihr seid auf dem richtigen Weg", so die Provinzoberin. "Der Prozess wurde sehr sorgsam und mit viel Mut erarbeitet", ergänzt Johann Roth, der die Aufgabe im Stiftungsrat mit Freude und Stolz übernehme. Im künftigen Stiftungsrat sind auch Helmut Kennerknecht, (links im Bild) der ehemalige Bürgermeister von Allensbach, die Schwestern Birgit-Maria Krietemeyer, Maria Paola Zinniel, Benedicta-Maria Kramer und Verwaltungsdirektor Thomas Scherrieb (rechts im Bild).

Schon im Jahr 2000 gab es eine Veränderung, als auch weltliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begannen, im Bildungszentrum, im Hotel und in der Altenpflege zu arbeiten. Wobei Schwester Benedicta-Maria Kramer das Wort "weltlich" nicht besonders mag. "Wir sind auch in der Welt", sagt sie und lächelt. Es seien nicht nur die Schwestern, die einen Ort wie das Kloster Hegne prägen. "Sondern es sind viele unterschiedliche Menschen, die unsere Werte weitertragen."