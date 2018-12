Es ist kurz vor 9 Uhr. Butterbrotdosen klicken auf, es riecht nach Salami, Käse und Mandarinenschalen. Ein Verschluss einer Mehrweg-Aluflasche zischt, als sie aufgeschraubt wird. Im Foyer des Stadttheaters Konstanz nimmt der Lärmpegel mit jeder Schulklasse zu, die sich aus der nassen Kälte nach drinnen zwängt.

In einer halben Stunde geht es los, werden die ersten Worte beim diesjährigen Weihnachtsstück gesprochen. Nicht alle Kinder aus Konstanz und der Umgebung werden das 70-minütige Abenteuer um "Die Brüder Löwenherz" erleben.

Hinweis: Das folgende Video spielt mit Ton

Video: Brumm, Benjamin

Eine Lehrerin sagt: "Der Tod gehört zum Leben dazu."

Die ersten, die sich an diesem Tag im Foyer versammeln, sind Viert- bis Sechstklässler der Radolfzeller Hausherren-Schule, ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum. Elke Fenkert unterrichtet dort, sie habe zusammen mit Dutzenden anderen Lehrern die Vorpremiere Anfang November gesehen. "Uns hat das Stück zugesagt", sagt sie, "der Tod gehört zum Leben dazu".

Daher fand sie es auch schade, dass "Die Brüder Löwenherz" in einer Kritik des SÜDKURIER nicht besser bewertet wurde, sagt sie.

Konstanz Angst vor der Tragik Das könnte Sie auch interessieren

"Wichtig ist, dass man das Gesehene nicht einfach stehen lässt, sondern mit den Schülern darüber spricht." Es besteht zudem das Angebot, Theaterpädagogen zur Vorbereitung in die Klassen kommen zu lassen.

Die Grundschule Sonnehalde gab Karten für das Stück zurück

"Vielleicht", überlegt Mona Schilkowski, "sind wir ja etwas konservativ, aber das Stück hat eine andere Botschaft vermittelt, als wir uns erhofft hatten." Schilkowski ist Rektorin der Grundschule Sonnenhalde, 300 Karten für das diesjährige Weihnachtsstück hat sie nach Gesprächen mit dem Lehrerkollegium ans Theater zurückgegeben. Weitere Grundschulen in der Stadt haben sich ebenfalls gegen einen Besuch ihrer Klassen entschieden.

Schilkowski beteuert, Anlass seien nicht die Themen des 45 Jahre alten Romans von Astrid Lindgren gewesen: das Sterben und der Tod. "Darum ging es nicht", sagt sie, "wir hätten uns aber eine kindgerechte Aufbereitung gewünscht." Auch die Wortwahl – "Alter" und "Hey, cool" führt die Rektorin beispielhaft an – entspreche nicht den Vorstellungen der Grundschule Sonnenhalde.

Theater bietet das Kleinkinder-Stück "Vom Fischer und seiner Frau" als Alternative an

Den Kindern von dort wurde laut Pressebüros des Theaters als Alternative das Weihnachtsmärchen "Vom Fischer und seiner Frau" angeboten. Ein Stück, das eigentlich für Kleinkinder ab drei Jahren vorgesehen ist – dessen Inszenierung in der Werkstatt nun aber in Platz- und Terminprobleme kommt. Laut Dani Behnke, Pressesprecherin des Theaters, seien bis Weihnachten Zusatzveranstaltungen geplant, um den Rückgaben von "Die Brüder Löwenherz" zu entsprechen.

Bild: Ilja Mess

So reagieren die Kinder im Theater auf die Löwenherz-Brüder

Die jungen Besucher, deren Lehrer sich für das Lindgren-Stück entschieden haben, sind gefesselt. Wie Erdmännchen stupsen die Köpfe aus den hinteren Reihen empor, um ja nicht zu verpassen, wo sich als Nächstes etwas auf der Bühne tut. Jedenfalls für eine gewisse Zeit herrschen Spannung und Abenteuerlust, nicht aber kindliche Sorgen um Tod oder Sterben: Aus keinem Auge kullern Tränen. Niemand ist zu sehen, der sich vor Angst an einen der roten Theatersessel klammert oder aufschreit.

Für Grundschüler höchstens bedingt geeignet

Auf denen beginnt die eine oder der andere dafür unruhig hin- und herzurutschen – vielleicht nur zufällig nach schultypischen 45 Minuten. "Die Brüder Löwenherz" in Konstanz ist für Grundschüler nicht geeignet, für die ersten beiden Klassen ganz bestimmt nicht, danach nur bedingt. Die Empfehlung ab sieben Jahren scheint eher gewünscht als sinnvoll.

Und zwar nicht, weil die Themen Sterben und Tod für die Kinder im Saal – oder alle, die es zumindest als Schulveranstaltung verpassen – zu traurig, drastisch oder abseitig wären. Sondern weil die Inszenierung zu abstrakt geraten ist. "Am Anfang habe ich gut verstanden, worum es geht. Am Ende nicht mehr so", sagt etwa ein Zweitklässler nach der Aufführung.

Die Themen selbst sind nur schwer greifbar – aber es knallt dafür

In etwas mehr als eine Stunde wird durch eine Geschichte geritten, für die man sich Zeit nehmen muss, um ihre Hintergründe zu verstehen. Auch Elke Fenkert aus Radolfzell, die das Stück vor dem Besuch mit ihrer Klasse ausdrücklich lobte, wirkt jetzt nachdenklicher. "Für Grundschüler kommt es wahrscheinlich doch etwas zu früh", sagt sie.

Wobei: Den kleinen Besuchern, die das Stück gerade gesehen haben, hat es gefallen. Warum? "Hm, es hat geknallt am Ende", sagt ein Mädchen, bevor es mit den Schultern zuckt und hinaus geht. Die Butterbrotdose mit den übrigen Mandarinen wartet bereits.