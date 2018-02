Konstanz Missbrauchsprozess gegen ehemaligen Klinikarzt: Anklägerin, Verteidiger und Nebenkläger halten Plädoyers

Am Konstanzer Landgericht ist am Morgen der Prozess gegen einen 39-jährigen Mann weitergegangen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, als Klinikarzt Frauen sexuell missbraucht zu haben. Er ist geständig. Zwischenzeitlich hat sich wohl eine weitere Betroffene gemeldet.

Der Blickkontakt fällt ihm schwer. Dem 39-Jährigen ist anzumerken, dass er sich für die Taten schämt. In Schreiben an seine ehemaligen Patientinnen hat er diese um Entschuldigung gebeten. Zudem hat der ehemalige Oberarzt an einer Fachklinik im Landkreis Konstanz Schmerzensgeld an die Frauen in Höhe von insgesamt 27500 Euro bezahlt. Er hat, wie aus den Briefen hervorgeht, die Frauen bei Untersuchungen intensiv im Intimbereich berührt, das ging soweit, dass er Finger zwischen die Schamlippen führte. Das sei medizinisch nicht notwendig gewesen, gab auch der Angeklagte zu.

Weitere Informationen Prozess am Konstanzer Landgericht: Ehemaliger Arzt gesteht sexuellen Missbrauch an Patientinnen

Die Staatsanwältin stellte in der Verhandlung die Frage, wie viele Patientinnen er damals noch sexuell missbraucht habe. Darauf gebe es keine Antwort, erwiderte der Verteidiger.



Hintergrund der Frage war offenbar, dass sich ein mögliches weiteres Opfer bei der Staatsanwaltschaft gemeldet hat.



Zur Stunde halten Anklägerin, Verteidiger und Nebenkläger die Plädoyers - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bereits am ersten Verhandlungstag fand ein großer Teil der Beweisaufnahme zum Schutz der Opfer hinter verschlossenen Türen statt. Die Details waren zu intim.