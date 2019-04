Fahndungserfolg der Polizei: Ein mutmaßlicher Täter, der in der Nacht auf vergangenen Sonntag am Seerhein in der Nähe des Bodenseeforums einen 25-Jährigen mit einem Messerstich schwer verletzt haben soll, sitzt in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die 16-köpfige Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei hat nach umfangreichen Nachforschungen und Zeugenbefragungen noch am Montag zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren vorläufig festgenommen.

Beide streiten Messerattacken ab

Beide räumten laut einer Pressemeldung der Polizei ein, zur fraglichen Zeit in eine Auseinandersetzung mit dem Opfer verwickelt gewesen zu sein, stritten jedoch eine Messerattacke ab. Da der 16-jährige Jugendliche als Haupttatverdächtiger gilt, wurde dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte befindet sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 18-jährige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Flucht Richtung Fahrradbrücke

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 25-Jährige mit zwei unbekannten Jugendlichen an einem langen Tisch kurz nach dem Bodenseeforum gesessen, wo sie Bier tranken und rauchten. Hierbei soll es zu einem Streitgespräch gekommen sein, in dessen Verlauf einer der beiden Jugendlichen auf den 25-Jährigen eingestochen hat. Während das Opfer zusammenbrach, flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Fahrradbrücke.

Die Polizei kann derzeit keine Angaben zum Gesundheitszustand des Opfers machen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte in der Nacht auf Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert.