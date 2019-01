Konstanz vor 1 Stunde

Merle ist das Neujahrs-Baby 2019 am Konstanzer Klinikum. 2018 kamen hier fast 1000 Kinder zur Welt

Als jüngste Konstanzerin hat am 1. Januar um 15 Uhr Merle Sophia Frank im Klinikum Konstanz das Licht der Welt erblickt. Im Vorjahr kamen am Klinikum fast 1000 Kinder zur Welt – davon jedes zehnte im Wasser und fast jedes dritte per Kaiserschnitt.