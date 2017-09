Konstanz Meister mit 25 Jahren: Sebastian Kopp will bald Chef werden

Sebastian Kopp aus Konstanz schließt mit 25 Jahren die Meisterprüfung zum Karosseriebauer als Jahrgangsbester ab. Ganz bewusst hat er sich für ein Handwerk und gegen das Studium entschieden.

So robust wie der betagte Golf IV von Sebastian Kopp sind Autos heute nicht mehr. "Der hat jetzt fast 380 000 Kilometer drauf und viel machen musste ich nie, ein heutiger Neuwagen packt das nicht", sagt der 25-Jährige. Es könnte ihm egal sein, hingen nicht sein Einkommen und seine Zukunft mit der Laufleistung von Autos zusammen. Sebastian Kopp ist Karosseriebauer, beschäftigt sich also mit dem kompletten Chassis von Fahrzeugen. "Wir machen das Äußere, Kfz-Mechatroniker das Innere", fasst er zusammen. Vereinfacht gesagt: er beult aus, spachtelt, lackiert. "80 Prozent unserer Arbeit sind Unfallinstandsetzungen", sagt Sebastian Kopp.

Kopp hat sich für eine Ausbildung im Handwerk entschieden, wozu immer weniger junge Menschen heute bereit sind. Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge im Kammerbezirk Konstanz lag 2004 noch bei über 2000, vergangenes Jahr bei etwa 1700. Kopp wurde dagegen Karosseriebauer, wie schon sein Urgroßvater, sein Großvater und sein Vater. Die Werkstatt im Konstanzer Industriegebiet gibt es seit 1950. Sebastian hat seine Vorgänger Karl, Arthur und Gerhard Kopp unterboten und hält mit 25 Jahren den Meisterbrief in Händen. Kopp zuckt mit den Schultern und sagt: "Mir kam es nie darauf an, der jüngste Meister der Familie zu sein." Ehrgeizig ist der dunkelhaarige, kräftige Mann dennoch. Die Ausbildung nach dem Abitur am Technischen Gymnasium in Konstanz hat er ebenso als Bester im Kammerbezirk abgeschlossen, wie die Meisterprüfung in diesem Sommer.

"Natürlich habe ich überlegt, nach der Schule noch zu studieren", gibt er zu. Auch bei ihm in der Klasse – Technisches Gymnasium hin oder her – hat sich nur eine Minderheit gegen ein Studium entschlossen. Kopp winkte aber rasch ab: "Uni oder FH hätten mir nichts gebracht." Denn für ihn war früh klar, dass auch er Karosseriebauer werden will. "Es ist mir wichtig, etwas mit den Händen zu tun." Bauen und basteln sei schon immer seines gewesen und man nimmt ihm die Faszination ab, wenn er sagt: "Es ist ein tolles Gefühl, wenn etwas völlig Verbeultes am Ende aussieht, als wäre nie etwas gewesen." Deshalb wechselte er von der Schulbank direkt in die Lehre und anschließend weiter zum Meisterkurs. Die rasche Abfolge hat er auch der Stiftung Begabtenförderung zu verdanken, die ihm 7200 Euro für Meisterkurs, Fahrt- und Unterkunftskosten bereitstellte. Das sei ungefähr die Hälfte dessen gewesen, was der heute 25-Jährige insgesamt für seinen Meister aufbringen musste. Für das Stipendium bewerben können sich besonders talentierte Gesellen.

Als größte Herausforderung bezeichnet Sebastian Kopp die Arbeit im Büro. Auch wenn er gerade einer Frau routiniert einen Kostenvorschlag für eine Reparatur zusammengestellt hat. "Da muss ich mir noch einiges raufschaufeln", gibt er zu. Oder raufschaufeln lassen, denn noch ist Vater Gerhard der Chef. "Seine Lust am Aufhören wächst und wächst", sagt Kopp und grinst. In wenigen Jahren soll und will Sebastian den heimischen Betrieb deshalb übernehmen. Vor der Herausforderung, als Unter-30-Jähriger Verantwortung für ein halbes Dutzend Mitarbeiter zu übernehmen scheut er nicht, auch nicht vor möglichen Problemen in Sachen Repekt.

Man kenne ihn im Betrieb, seit er ein kleiner Junge ist. "Ich bin ein bisschen in der Werkstatt aufgewachsen", erinnert sich der junge Meister.

Wenn ihm überhaupt Sorgenfalten auf die Stirn treten, dann weil Autofahrer heute immer weniger reparieren und viel mehr austauschen lassen. "Die Teile sind so teuer geworden, dass manche Kleinwagen schon bei einem Schaden von 8000 Euro verschrottet werden können", erklärt Sebastian Kopp. Außerdem kauften sich die Menschen heute viel schneller ein neues Auto als noch vor 20 oder 30 Jahren.

Wenn es nach ihm geht, dann soll die Karosseriewerkstatt im Industriegebiet künftig zwei Chefs haben. Denn auch sein zwei Jahre älterer Bruder ist Karosseriebauer und will den Meister demnächst noch machen. "Wenn ich der einzige Chef werde, komme ich vor lauter organisatorischer Arbeit nicht mehr ans Auto", sagt Sebastian Kopp. Das sieht er bei Vater Gerhard. "Er hat Tage, da rennt er eigentlich nur mit dem Telefon durch die Werkstatt." Für den Bauer und Bastler Sebastian Kopp ein Unding.