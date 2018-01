Mehrere Wohnungseinbrüche am Wochenende in Konstanz

In verschiedenen Stadt- und Ortsteilen wurde am Freitag eingebrochen. Dass es sich bei den Einbrüchen um dieselben Täter handeln könnte, sei bislang Spekulation, sagte ein Polizeisprecher. Ermittelt werde in allen Richtungen.

Einen Silberleuchter und Schmuck haben Diebe bei einem Wohnungseinbruch in Dingelsdorf in der Straße Am Fließhorn erbeutet. Die Polizei teilte mit, die Einbrecher hätten am Freitagabend Zwischen 18:30 Uhr und 22:15 Uhr ein Schutzgitter an einem Lüftungschacht aufgebrochen und seien anschließend durch den Schacht sowie ein Kellerfenster in das Wohnhaus eingedrungen. Die Bewohner waren außer Haus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Einbruch war einer von mehreren am Freitag. Dass es sich bei den Einbrüchen um dieselben Täter handeln könnte, sei bislang Spekulation, sagte der Polizeisprecher. Ermittelt werde in allen Richtungen.

Bei einem weiteren Einbruch am Freitag gegen 14.20 Uhr im Koberleweg in Allmannsdorf stiegen die Täter durch ein gekipptes Kellerfenster in ein Einfamilienhaus, dessen Bewohner im Skiurlaub waren. Zum Wert der Beute – Schmuck und Bargeld – machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Zwischen 19 und 21 Uhr gab es dann einen Einbruch in eine Wohnung in der Fürstenbergstraße. Die Täter brachen laut Polizei die Wohnungstür auf und durchwühlten alle Räume auf der Suche nach Wertgegenständen. Wie viel die Einbracher mitnahmen, ist noch unklar.

Gegen 18.15 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in eine Wohnung in der Buchnerstraße in Petershausen gemeldet. Mit brachialer Gewalt hatten die Täter die Wohnungstür aufgebrochen, wurden aber offenbar gestört. Ein Diebstahl-Schaden gab es nicht.

Die Polizei weist auf das Angebot einer kriminalpolizeilichen Beratung hin, bei der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz kompetent, produktneutral und kostenlos Informationen erhielten. Für eine Terminvereinbarung können sich Interessierte mit der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz in Konstanz unter 07531/995-1044 in Verbindung.

