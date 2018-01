Konstanz Mehrere Einbrüche in Konstanz an einem Wochenende

Mehrere Einbrüche in Konstanz an einem Wochenende

Musikerviertel, Wollmatingen, Bodanstraße: Am Wochenende gab es in der Stadt mehrere Einbrüche – und eine ungewöhnliche Beute.

Die Polizei Konstanz vermeldet vom Wochenende mehrere Einbrüche im Stadtgebiet – und sucht Zeugen. Am Freitagabend zwischen 19 und 21.30 Uhr – der Bewohner war nur kurz weg – drang ein unbekannter Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Wohnhaus in der Schubertstraße ein und durchsuchte die Wohnung nach Diebesgut. Er riss dabei einen Möbeltresor mit persönlichen Dokumenten und sonstigen Gegenständen im Wert von mehreren tausend Euro aus seiner Befestigung und nahm ihn mit. In der Nacht zum Samstag warf ein Unbekannter mit einem Gullydeckel die Glaseingangstüre zu einem Geschäft am Bodanplatz ein. Die Beute: Mehrere hundert Euro Bargeld.

Eine etwas ungewöhnlichere Beute machte ein unbekannter Täter, der ebenfalls in der Nacht zum Samstag über ein aufgebrochenes Kellerabteil in ein Gebäude im Buhlenweg eindrang. Er entwendete eine Märklin-Modelleisenbahn, eine leere Geldkassette und einige Radierungen mit Bilderrahmen im vierstelligen Gesamtwert. Zeugen, die in den drei Fällen etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz unter der Nummer 07531/995-0 zu melden.

Die Polizei weist zudem auf das Angebot einer kriminalpolizeilichen Beratung hin, bei der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz kompetent, produktneutral und kostenlos Informationen erhalten, wie die eigenen vier Wände besser vor Einbrechern geschützt werden können. Termine könnte bei der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz unter 07531/995-1044 vereinbart werden.