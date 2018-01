Konstanz Mehrere Bürgervereine fordern Mitbestimmung bei der Konstanzer Wohnungspolitik

Ein Bündnis von Konstanzer Bürgervereinen und BUND fordern Aufnahme von Handlungsprogramm Wohnen in die Vorhabenliste der Stadt. Kritik an der Wohnungspolitik kommt auch von der Linken Liste im Gemeinderat.

Wenn in einer Stadt 7900 statt 5300 zusätzliche Wohnungen innerhalb von 20 Jahren geschaffen werden, dann sollten die Bürger mitreden dürfen. So sehen es Vertreter der Bürgervereinigung Allmannsdorf-Staad, der Bürgergemeinschaft Petershausen und des Bunds für Umwelt und Naturschutz Konstanz. In einem gemeinsamen Antrag an die Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung wollen sie die Anpassung des Handlungsprogramms Wohnen in die Vorhabenliste aufnehmen lassen.

Und warum wollen sie das?

Es sei anzunehmen, dass sich die steigende Einwohnerzahl "auf fast alle Bereiche der Stadt auswirke, insbesondere auf Umwelt, Soziales, Gesundheit und Verkehr", so der Antrag im Wortlaut. Damit seien wichtige Kriterien zur Aufnahme des Themas in die Vorhabenliste erfüllt. In der aktualisierten Vorhabenliste, die am kommenden Donnerstag im Gemeinderat vorgestellt wird, ist die Überprüfung des Handlungsprogramms Wohnen nicht enthalten.

Was hat sich denn überhaupt geändert?

Sie empfielt neben der Erhöhung der geplanten Wohnungen um rund 50 Prozent auch eine geänderte Einteilung auf die unterschiedlichen Preisbereiche vor. So soll die Hälfte der 7900 Wohnungen im mittleren Segment mit Mieten zwischen 9,50 und 13 Euro pro Quadratmeter entstehen, jeweils 25 Prozent soll auf den hochpreisigen (Mieten ab 13 Euro) und auf den niedrigpreisigen Wohnungsbau (Mieten zwischen 5,50 und 9,50 Euro) entfallen. Zuvor fiel auf das untere Preissegment ein Sechstel der geplanten Wohnungen, auf das mittlere drei Sechstel und auf das hohe zwei Sechstel.

Gibt es Alternativen?

Die Überarbeitung reicht der Linken Liste im Gemeinderat nicht aus. In einem Gegenentwurf zur Wohnungspolitik fordert sie, dass künftig ausschließlich sozialer und preisgedämpfter Wohnungsbau in das Handlungsprogramm Wohnen aufgenommen werden. Zudem sollen die Mietobergrenzen bei 5,50 Euro pro Quadratmeter im sozialen und 8,50 Euro pro Quadratmeter im preisgedämpften Segment liegen. Das preisgedämpfte Segment spielt in der Vorlage der Verwaltung keine Berücksichtigung mehr.

Die Begründung: Die Einkommensgrenze für die Berechtigung zu geförderten Wohnungen sei gesenkt worden. So erhalten Haushalte, die früher knapp über dieser Grenze lagen, nun Zugang zu diesen besonders günstigen Wohnungen. Kritik äußert die Linke Liste an den Ergebnissen der Gutachten zum Handlungsprogramm Wohnen. So seien 58 Prozent der neuen Wohnungen im teuersten Segment entstanden. Durch hohe Mieten dort seien zudem die Mietpreise bei Bestandswohnungen gestiegen.

Die künftige Wohnungspolitik der Stadt wird am Dienstag im Technischen und Umweltausschuss vorberaten und soll am Donnerstag, 18. Januar, vom Gemeinderat beschlossen werden.