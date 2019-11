Dem SÜDKURIER liegen nichtöffentliche Dokumente über mögliche Szenarien für die Zukunft des Tagungsstandorts Konstanz vor. Alle Varianten sehen eine mehr als fünf Millionen Euro teure Gastronomie-Erweiterung am Bodenseeforum vor. Bei dessen Betrieb unterscheiden sich die beiden als mehrheitsfähig geltenden Szenarien jedoch.

An Informationen mangelt es nicht. Auf 84 Seiten hat die Stadtverwaltung zusammengefasst, was für die weitere Entwicklung des Tagungsstandortes Konstanz, einschließlich Bodenseeforum und Konzil, zu beachten sei. Am 19. November soll der Gemeinderat