Reichenau Martha Duncker ist elf Jahre alt und hat 75.000 Flaschendeckel für einen guten Zweck gesammelt

Eine Reichenauer Schülerin hat eine Sammelaktion für den Kampf gegen Polio initiiert. Für Flaschendeckel bekommt sie Geld von Recyclingunternehmen. Zu Beginn war das Ziel 7000 Deckel, jetzt sind es 75.000.

Seit dem Frühsommer sammelt die elfjährige Reichenauerin Martha Duncker Plastikflaschendeckel. Ein merkwürdiges Hobby mag man meinen, aber mit der Jagd nach seltenen Exemplaren hat das nichts tun. Die Schülerin verfolgt mit ihrer bislang sehr erfolgreichen Aktion vielmehr einen guten Zweck.

Mit einer Deckelparty dankte sie nun ihren vielen Helfern, denn bald soll das bisher Gesammelte seiner Bestimmung zugeführt werden. Wie der SÜDKURIER bereits im Juli berichtete, hatte Martha in ihren Pfingstferien auf Föhr vom Projekt "Deckel gegen Polio" erfahren. Sie fand die Idee toll, Flaschendeckel zu sammeln und mit dem Geld, das die Recycling-Unternehmen zahlen, Impfungen gegen Polio zu finanzieren.

Das Ziel waren 7000 Deckel

Also wollte sie auch sammeln und fand in ihrer Heimat zahlreiche Helfer. Ihre Familie, ihre Freunde, das Alexander-von-Humboldt-Gymasium, ihre Klassenkameraden, das Klinikum Konstanz und der örtliche Supermarkt unterstützten sie. Durch die Berichterstattung des SÜDKURIER erhielt das Projekt von Martha noch etwas mehr Aufmerksamkeit. War damals noch das Ziel, 7000 Deckel zu sammeln, sind es inzwischen 75 000 Stück.

Zwei Schülerinnen aus Kreuzlingen, die in einer Fernsehsendung vom Projekt "Deckel gegen Polio" erfahren und zu sammeln begonnen hatten, lasen den Artikel ebenfalls und nahmen Kontakt zu Martha auf. Wegen ihren guten Beziehungen zur Fluggesellschaft Swiss, die fleißig für die beiden sammelte, hatten die Schweizerinnen große Mengen an Deckeln. Allerdings gab es in ihrer Nähe keine Abgabestelle.

Durch den Kontakt zu Marthas Familie entstand eine schöne Zusammenarbeit, denn Marthas Vater Christoph Duncker wird die ganze Ladung bald zur nächsten Abgabestelle in der Nähe von Villingen-Schwenningen bringen. Organisiert wird das Projekt durch den Verein Deckel drauf e.V., das sich den Kampf gegen die Polio auf die Fahnen geschrieben hat. Gründer des Vereins sind Mitglieder des Rotary Clubs.

"Die Deckel wiegen etwa 180 Kilo", schätzt Duncker, der selbst Rotarier ist. Und für ein Kilo zahle das Recycling-Unternehmen 30 Cent, was für eine Impfung reiche. Rechne man noch dazu, dass die Bill-Gates-Stiftung die Summe verdreifachen werde, "haben wir 540 Polio-Impfungen ermöglicht". Auf der Deckelparty hielt Martha noch eine kleine Dankesrede. Die Aktion sei noch nicht zu Ende, sagte sie abschließend, sie werde weiter Plastikflaschendeckel sammeln.