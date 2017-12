Konstanz Mann wird zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, weil er Geldkarten gestohlen hat

Im Prozess um Abbuchungen von geklauten Geldkarten wird der Angeklagte zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Bereits im Gerichtssaal hatte er einen Teil der Schadenssumme zurückgezahlt.

Der Prozess um Serienabbuchungen von gestohlenen Geldkarten hat ein überraschend schnelles Ende genommen. Der 47 Jahre alte Angeklagte legte in der Verhandlung am Amtsgericht Konstanz nun doch ein volles Geständnis ab, und übergab, um den Schaden wieder gut zu machen, im Gerichtssaal 5000 Euro.

Das Urteil für den Mann, der seit sechs Monaten in Untersuchungshaft sitzt, fiel deshalb vergleichsweise milde aus: Zwei Jahre Haft, die auf Bewährung ausgesetzt werden, sowie die Auflage, bis zum 1. März 2018 auch die noch ausstehenden 1900 Euro an die Geschädigten zurückzuzahlen. Die Abbuchungen von den gestohlenen Geldkarten waren deshalb so leicht möglich, weil einige der Opfer einen Zettel im Geldbeutel trugen, auf denen sie die Geheimzahl offen oder getarnt als Telefonnummer notiert hatten.

Abbuchung nicht der einzige Anklagepunkt

Neben dem Abbuchen des Geldes von den gestohlenen Karten, strafbar als Computerbetrug, waren auch das Führen eines falschen Kennzeichens am Auto und eine Fahrt unter erheblichem Alkoholeinfluss angeklagt. Das Schöffengericht mit Richterin Heike Willenberg bildete eine Gesamtfreiheitsstrafe. Das Strafmaß entsprach den Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Das Urteil ist rechtsgültig. Alle Parteien erklärten im Gerichtssaal, sie wollten keine Rechtsmittel einlegen.

"Sie sind heute mit einem blauen Auge davongekommen", sagte Richterin Willenberg in der Urteilsbegründung. Der Angeklagte habe zutiefst unmoralisch gehandelt. Eine Partnerin habe die Geldkarten gezielt alten, gebrechlichen Menschen oder gestressten Frauen mit Kindern entwendet.

Die Komplizin wurde bereits früher verurteilt

Im Prozess konnten einige der Opfer wegen Krankheit und Altersgebrechlichkeit nicht als Zeugen erscheinen. Das Duo agierte bundesweit, aber auch in Konstanz und Singen. Angeklagt waren neun Fälle. Die Frau war für ihre Taten schon vorher zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Dem nun angeklagten Partner sei spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal bewusst gewesen, dass er Geld von gestohlenen Karten abhob, sagte Richterin Willenberg. Er habe dies getan, um seinen Lebensunterhalt zu decken. Denn er habe zu dem Zeitpunkt kein anderes Einkommen gehabt, er habe also gewerbsmäßig gehandelt.

Bei der Fahrt unter Alkohol steuerte der Mann einen üblicherweise sehr hochwertigen Wagen, von dem er behauptete, er habe ihn ganz günstig erwerben können. Im Prozess blieb einiges unklar zu den Vermögensverhältnissen des Angeklagten, der in England, wo er üblicherweise lebt, nur Hilfstätigkeiten und Pflegearbeiten innerhalb der Familie geleistet haben will.

Das Schöffengericht hielt dem Mann zugute, dass er sich nach einem ersten Geständnis und dessen späterem Widerruf doch noch durchringen konnte, die Taten einzuräumen. Zu seinen Gunsten rechnete es auch an, dass der Mann zumindest in Deutschland nicht vorbestraft ist. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, war er in Untersuchungshaft genommen worden. Dass er dort bis zum Ende des Prozesses sechs Monate einsaß, war ebenfalls strafmildernd.

Was tun bei Betrugsverdacht?

Achtung am Geldkarten-Automat. Diebe haben leichtes Spiel, sobald sie die Geheimnummer einer Geldkarte haben. Deshalb am Geldautomaten aufpassen, dass einem beim Eintippen der Geheimzahl keiner über die Schultern schaut. Am besten ist es, die Hand als Sichtschutz über das Tastenfeld zu halten. Ein Zettel mit der persönlichen Geheimzahl sollte niemals zusammen mit der Geldkarte aufbewahrt werden, auch nicht als Telefonnummer getarnt. Wem die Karte gestohlen wurde, sollte diese so schnell wie möglich sperren lassen. Dies ist beim Zentralen Sperr-Notruf unter 116 116 möglich.