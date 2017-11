Konstanz Mann wegen Geldkartenbetrugs vor Gericht, einige Opfer können wegen Altersgebrechlichkeit nicht aussagen

Ein 47-Jähriger soll in Serienabbuchungen mit gestohlenen Geldkarten verwickelt sein. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht Konstanz verantworten. Einige Opfer konnten wegen Altersgebrechlichkeit nicht aussagen.

Ein Paar reist durch die Republik. Die Frau stiehlt Geldkarten und ist dafür schon zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nun muss sich ihr Begleiter vor dem Amtsgericht Konstanz verantworten. Er soll in neun Fällen mit den von ihr entwendeten Karten Geld abgehoben haben, insgesamt 6900 Euro, unter anderem in Konstanz und Singen.

Opfer der vor Gericht verhandelten Fälle aus dem ersten Halbjahr 2016 waren Mütter und Großmütter, die mit Kindern unterwegs waren, oder gebrechliche Seniorinnen. Mehrere der Opfer sagten vor der Polizei oder dem Gericht aus, einen Notizzettel mit der Geheimnummer der Karte im Geldbeutel getragen zu haben, teilweise schlecht getarnt als Telefonnummern.

Widersprüche zwischen den mutmaßlichen Tätern

Der Beschuldigte hatte in der Verhandlung zunächst eingeräumt, ihm sei in einigen Fällen klar gewesen, dass er mit gestohlenen Karten und Geheimnummern Geld abhob. Die als Zeugin geladene Verurteilte aber bekräftigte, der Angeklagte habe dies nicht gewusst. Daraufhin zog dieser sein Geständnis zurück. Richterin Heike Willenberg hatte der Zeugin vor Augen gehalten, sie müsse mit einem Verfahren wegen Falschaussage rechnen, wenn sie bei dieser Darstellung bleibe. Die Frau blieb trotzdem bei ihrer Aussage.

Wie der Angeklagte bezeichnete auch sie sich vor Gericht als ungelernt und Analphabetin, sie hielten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Die Familie des Angeklagten will zudem die Pflege von Familienangehörigen übernommen haben. Nicht ins gezeichnete Bild passte, dass dem Angeklagten auch eine Alkoholfahrt in einem edlen Sportwagen zur Last gelegt wird, den er ganz günstig erstanden haben will. Zudem soll dem Mann zeitweise ein Haus in Saarbrücken überlassen worden sein.

Einige Opfer konnten wegen ihres Alters nicht aussagen

Einige Opfer konnten wegen Krankheit und Altersgebrechlichkeit nicht vor Gericht als Zeugen aussagen, so wie eine heute 91-Jährige, der im Alter von 89 Jahren die Börse mit den Karten gestohlen worden war. Hilfsweise wurden die vernehmenden Polizeibeamten befragt und die Polizei-Protokolle verlesen. Demnach hatte die Seniorin das Bargeld getrennt von den Geldkarten aufbewahrt und den Diebstahl erst nach zwei Wochen bemerkt. Bis dahin waren tausende Euro abgebucht.

Pech hatte auch eine 61-Jährige, der in einem Buchladen in der Konstanzer Altstadt der Gelbeutel mit zwei Geldkarten entwendet worden war, während sie sich mit dem Enkel beschäftigte. Die Frau sagte vor Gericht, sie habe den Diebstahl schnell bemerkt und habe sofort die Karten sperren lassen wollen. Doch ihr Handy habe nur Verbindung in ein Schweizer Netz gehabt. Über dieses habe sie vergeblich die Sperr-Nummern angewählt. Als sie diese endlich erreichte, hatten die Diebe schon 3000 Euro von den Konten genommen. Die Bank habe ihr einen Teil des Gelds erstattet.

So schützen Sie sich vor Geldkartenbetrug

Mit ein paar einfachen Mitteln können sich Verbraucher vor Betrug mit Geldkarten schützen, erklärt die Initiative Euro Kartensysteme, eine Einrichtung der deutschen Kreditwirtschaft für das Sicherheitsmanagement von Zahlungskarten:

Verbraucher sollten darauf achten, dass ihnen am Geldautomaten niemand über die Schulter schaut. Wartende sollten einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten. Und: Bei der Eingabe der PIN sollte die Hand über das Tastenfeld gehalten werden, damit die Zahlen an manipulierten Geldautomaten nicht ausgespäht werden können.

Die persönliche Geheimzahl (PIN) der Karten darf nie auf einem Zettel zusammen mit der Karte im Geldbeutel aufbewahrt werden – auch nicht getarnt. Wer diese Gedächtnisstütze trotzdem nutzt, handelt grob fahrlässig und haftet meist selbst für finanziell auftretende Schäden bei Diebstahl oder Verlust der Karte.

Geht die Karte verloren oder wird gestohlen, sollten Verbraucher sie schnell sperren lassen. Denn erst ab dem Moment der Sperrung kommt die Bank oder Sparkasse für mögliche finanzielle Schäden auf. Die zentralen Sperrnotrufnummern 116 116 beziehungsweise 01805 021 021 sind rund um die Uhr erreichbar.