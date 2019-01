Welche Stimme hat ein Obdachloser in der Gesellschaft? Wie kann sich eine Mitarbeiterin im Einzelhandel gegen die Arbeitsbedingungen wehren? Werden Schauspieler am Konstanzer Theater fair bezahlt? Und wie können sich die Genannten für ihre Interessen einsetzen?

Der Konstanzer Kulturwissenschaftler Albert Kümmel-Schnur und der Journalist Pit Wuhrer haben zu diesen Fragen ein Seminarformat entworfen. Wir haben vier Betroffene, die als Referenten geladen waren, nach ihrem Alltag gefragt und stellen ihre Ideen vor.

Mike Freyer, Bauingenieur, obdachlos

Der Obdachlose Mike Freyer setzt auf Solidarität unter den Reisenden. | Bild: Oliver Hanser

"Über was ich mich aufrege? Über Armut, die gewollt ist." Auch in Konstanz bekommen Hartzer, die in Projekten der Wohltätigkeitsorganisationen wie Fairkauf arbeiten, 1,50 Euro als Stundenlohn. Sie müssten aber den normalen Mindestlohn bekommen. In manchen Städten muss ich drei Stunden arbeiten, bevor ich meine staatliche Unterstützung abholen kann".



Mike Freyer lebt seit 16 Jahren ohne festen Wohnsitz. Er ist freiwillig "ausgestiegen", zuvor führte er ein bürgerliches Leben, angestellt als Bauingenieur bei der Firma Hochtief. "Es ist mir alles zu viel geworden, der Arbeitsdruck, der Stress." Dass er als Ingenieur eine Chance gehabt hätte, unter weniger Druck zu arbeiten, glaubt er nicht.



Freyer hat seinen Besitzstand seiner damaligen Lebensgefährtin überschrieben und ist mit seinem Liegerad die Donau entlang gefahren, bis nach Kroatien und Athen. Die vergangenen zweieinhalb Jahre hat Mike Freyer in Konstanz verbracht und bei der AGJ als Hausmeister gearbeitet – zu Mindestlohn, von dem er sich Material leisten kann, um sein Fahrrad umzubauen. Als Gegenleistung habe er darauf bestanden, dass die Stadt Konstanz es akzeptiert, dass er draußen schläft – sein Hund könnte in den Obdachlosen-Unterkünften nicht dabei sein.



Außerdem lebt seine Mutter in Konstanz, der Kontakt ist ihm wichtig. Jetzt ist sein Vertrag abgelaufen und Freyer hat vor, Richtung Norden zu fahren – wohin genau, weiß er noch nicht. Wie stellt sich Mike Freyer Teilhabe vor? "Es ist möglich. Wir dürfen ja wählen, ich nehme selbstverständlich an den Europawahlen teil." In seinem Leben ohne festen Wohnsitz sieht er Vorteile: "Ich zeige anderen Menschen oft, dass man etwas aufbauen kann, auch ohne Geld", sagt er. Außerdem wolle er die Solidarität derjenigen, die auf der Straße leben, nicht mehr missen. Sobald er im Netzwerk der Reisenden akzeptiert war, sei ihm überall geholfen worden. "Es geht dann nicht mehr darum, ob jemand das Geld zurück bekommt. Denn jeder bekommt wieder Hilfe."

Franca Dangel, Studentin und zuvor im Einzelhandel tätig

Franca Dangel arbeitete im Einzelhandel und war froh, als sie den Job aufgab. | Bild: Oliver Hanser

"Man muss stets höflich sein, gut aussehen, viel zu bieten haben – und das alles zu wenig Geld" "Ich habe eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht und danach eineinhalb Jahre in dem Beruf gearbeitet", sagt Franca Dangel und stellt gleich klar, dass es ihr dabei im Vergleich zu anderen nicht schlecht ergangen sei. Belastend sei allerdings gewesen, dass "ein perfekter Mensch gefordert war." Die Erwartungshaltung der Kunden sei häufig herablassend.



Druck bekomme der Einzelhandelsangestelle in Form von Verkaufszahlen, "es gibt Rankings, die genau zeigen, in welchem Bereich man gut verkauft hat und in welchen nicht." Als Konsequenz könne es sein, dass der Angestellte zu einer Schulung müsse, weil er zwar Anzüge, aber zu wenig Hosen verkauft habe.



Franca Dangel absolvierte eine verkürzte Ausbildung im Einzelhandel und arbeitete weitere eineinhalb Jahre als Shopleiterin. Dann habe sie beschlossen, dass ihr die Erfahrung in dieser Branche ausreicht: "Ich wollte mich nicht mehr so behandeln lassen, nicht für etwas, das nicht so wichtig ist." Dangel studiert inzwischen Literatur, Kunst und Medien an der Uni Konstanz und möchte gern als Modejournalistin arbeiten. Wie stellt sich Franca Dangel Teilhabe vor? "Ich glaube, dass man seine Positionen medial vervielfältigen kann. Instagram und Twitter bieten sich als Sprachrohre an, wie etwa im Fall des Mädchens aus Saudi-Arabien, das jetzt in Kanada Asyl bekommen hat." Inzwischen gebe es zunehmend Influencer in den sozialen Medien, die auch kritische Themen anpacken und darüber berichten.

Miriam Fehlker, Dramaturgin am Theater

Miriam Fehlker ist Dramaturgin am Theater Konstanz. Bilder: Oliver Hanser | Bild: Oliver Hanser

"Es ist paradox. Wir Kulturschaffende arbeiten oft unter prekären Bedingungen. Gleichzeitig machen wir es uns zur Aufgabe, Ungleichheit und Ungerechtigkeit auf der Bühne darzustellen" Miriam Fehlker stellt im Seminar verschiedene Protestformen aus dem Schauspiel vor. Am Theater Konstanz gebe es große Bemühungen, die finanzielle Situation der Schauspieler zu verbessern, sagt sie, "Intendant Christoph Nix gehörte zu den ersten, der einen Mindestlohn eingeführt hat."



Dennoch gelten auch hier dieselben Gesetze wie an allen Schauspielhäusern. Ein Vertrag am Theater laufe über zwei Jahre, dann könne er für die nächste Spielzeit verlängert werden. Wenn man 15 Jahre lang ununterbrochen angestellt war, habe man einen Anspruch auf unbefristete Anstellung.



Schauspieler seien sehr vereinzelt, sagt Fehlker, Orchestermusiker könnten sich besser organisieren. Trotz der Unsicherheit, die die befristeten Verträge mit sich bringen, sieht sie auch Vorteile: "Kunst braucht den Wechsel, und viele Schauspieler wollen nach zwei Spielzeiten an ein anderes Haus." Wie stellt sich Miriam Fehlker Teilhabe vor? "Protest hat immer auch etwas Theatrales", sagt Fehlker. Erfolgreich könne Protest dann sein, wenn ein Bewusstsein geschaffen werde für etwas, das vorher nicht sichtbar war. Als Beispiel nennt sie Aktionen des Zentrums für politische Schönheit in Berlin. Etwas ändern könne letztlich nur die Politik: "Es bleibt eine politische Frage, was die Kultur uns wert ist, auch hier in Konstanz."

Dominik Böhringer, Künstler

Dominik Böhringer setzt als Künstler auf Kommunikation. | Bild: Oliver Hanser