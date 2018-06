Welche Schule brauchen unsere Kinder wirklich? Manfred Hensler war über 40 Jahre in Konstanz und in Singen im Schuldienst und hat da konkrete Vorstellungen – und überraschende Ansichten

Herr Hensler, nach vier Jahrzehnten Schuldienst sagen Sie: Lehrer ist der beste Beruf der Welt. Wenn der Beruf so toll ist: Warum gibt es dann Lehrermangel an den Schulen, auch in Konstanz, und so viele, die am liebsten alles hinwerfen würden?

Der tollste Beruf der Welt ist es dann, wenn man sich für diesen Beruf eignet. Ansonsten wird man unter Umständen schrecklich leiden. Leider gibt es die nicht geeigneten Lehrkräfte, die nicht abbrechen und den Beruf bis zum bitteren Ende ausüben. Das sind dann die Lehrer, unter denen die Kinder manchmal dramatisch leiden. Und die Fälle, die den Ruf der Schule und des Berufes beschädigen. Und das ist eine zweite Antwort auf Ihre Frage: Der Lehrberuf genießt mittelprächtiges Ansehen. Das kann auch manchen jungen Menschen davon abhalten, ihn zu ergreifen.

Manche bringen also schlicht die falsche Persönlichkeit mit?

Um es vorab festzuhalten: Das ist keine riesige Menge an unfähigen Lehrern, aber wir reden vielleicht von 20 Prozent. Der Punkt ist: Methodik, Didaktik und das Fachwissen kann man lernen. Unterricht kann aber nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn es dem Lehrenden gelingt, die Herzen seiner Schüler zu erreichen. Was man nicht lernen kann, sind die dafür notwendigen Soft Skills wie Gerechtigkeitssinn, Freundlichkeit, Humor, Empathie. Die entscheiden, ob man in diesem Beruf zurecht kommt – aber genau darauf wird in der Lehrerausbildung viel zu wenig geachtet, schon im Praxissemester. Es wird geprüft, ob die Unterrichtsstunde sinnvoll aufgebaut wurde und die Fachlichkeit stimmt. Aber man schaut zu wenig in den Menschen hinein. Die Landesregierung müsste für Lehrer eine Möglichkeit schaffen, dass sie ohne Gesichtsverlust aussteigen können, wenn sie merken: Ich schaffe das nicht und werde krank an diesem Beruf.

Also müsste man auch an der Verbeamtung auf Lebenszeit rütteln?

Ja, eine Möglichkeit wären Beamte auf Zeit. Umgekehrt müssten die Kultusbehörden Wege öffnen für Naturtalente, die vielleicht aus einem ganz anderen Beruf kommen. Oft sind solche Menschen, wenn sie die Soft Skills mitbringen, sehr erfolgreich. Ich habe solche Fälle erlebt: Quereinsteiger, die später zu den Top-Lehrkräften an der Schule aufgestiegen sind. Aber da ist die Landesregierung trotz einer z. T. schlimmen Mangelsituation noch viel zu stur und zu sehr an Paragraphen orientiert, um alternative Wege in den Lehrerberuf zuzulassen.

Ich höre Lehrer oft sagen: Die Klassen seien zu groß, die Schulen schlecht ausgestattet, die Schüler würden immer schwieriger. Übertrieben?

Nein. Da geht es um die Rahmenbedingungen, und die sind zwar aus meiner Sicht nicht so schlecht, dass ein für diesen Beruf geeigneter Mensch darin nicht sehr gut zurecht kommen kann. Vieles ist auch stimmig. Auf der anderen Seite muss ein Lehrer auch anmahnen können, dass er mit 30 Schülern in einer Klasse nicht zurechtkommt und deshalb einige auf der Strecke bleiben. Er hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, das zu benennen. Ein guter Lehrer muss auch sagen dürfen: Ich habe zu wenig Zeit für Einzelgespräche. Es gibt welche, die arbeiten 60 oder mehr Stunden in der Woche und haben dennoch das Gefühl, nicht die Zeit für einen einzelnen Problemfall zu haben, die man eigentlich bräuchte. Die Landesregierung müsste die Deputate senken, mit der Maßgabe: durch die Einsparungen müssen die Lehrer verstärkt pädagogisch arbeiten. Sie glauben gar nicht, was ein Lehrer auch abfedern kann an Problemen.

Es gibt aber doch auch Lehrer, die sagen: Ich möchte gar nicht diese Erziehungsarbeit, die die Eltern da an uns abtreten.

Wer so etwas sagt, ist im falschen Beruf. Wir sind keine Hochschullehrer, sondern in hohem Maß Pädagogen. Das gehört zum Berufsethos eines Lehrers. Ich wollte niemals nur ein Lehrer sein, der nur Fachwissen beibringt und dann das Mäppchen zumacht und heimgeht. Wenn ein Jugendlicher einen Lehrer nach Unterrichtsende anspricht, meinetwegen nach 13 Uhr, dann gehört es sich, dass er noch nicht sein Fahrrad oder Auto schnappt. Sondern in der Schule bleibt und sich anhört, was diesen jungen Menschen bedrückt. Es kann auch nicht sein, dass ein Schüler sich erst einmal am Sekretariat anmelden muss, um zum Schulleiter zu kommen. Diese Türe sollte immer offen stehen. Je mehr man sich auf diese jungen Menschen einlässt, desto mehr bekommt man von diesen auch zurück.

Haben sich die Ansprüche der Eltern dennoch verändert?

Die Schuldzuweisungen in Richtung Schule nehmen deutlich zu. Wir sprechen auch hier nicht von einer großen Masse an Eltern. Aber es gibt eine Gruppe von Eltern, die, vorsichtig ausgedrückt, ein gestörtes Verhältnis zu Schule im allgemeinen und Lehrkräften hat. Die die Verantwortung an die Schule abgeben, wenn beim Kind etwas nicht gut läuft.

Zu Recht?

Zu Unrecht. Das Problem ist, dass alle Eltern selbst einmal Schüler waren und sich damals eine Meinung zum Thema Schule gebildet haben, von der sie später in der Regel auch nicht abrücken. Diese Eltern sind dann oft nicht bereit, der Schule eine zweite Chance zu geben und zu sehen, dass sich Schule im Laufe der Zeit auch wandeln kann. Dann passiert vieles, was den Schulen unrecht tut und auch die Lehrer enorm belastet.

Zum Beispiel?

Kommt das Kind beispielsweise nach Hause und beschwert sich über einen Lehrer, heißt es dann von seiten der Eltern: "Da kann man halt nichts machen, der Lehrer hat sowieso immer Recht. Da sagen wir jetzt mal nichts, sonst bekommst du noch eine schlechte Note". Oder sie greifen wütend zum Telefon, durchaus auch am späten Abend, und drohen mit der Einschaltung der Schulleitung oder der Schulbehörde. So wird das schlechte Bild weitergegeben. Die einzige Möglichkeit, diese "Erblast" zumindest zu verkleinern, ist eine beharrliche Elternarbeit. Da sind auch die Schulen in der Pflicht. Elternabende beispielsweise könnte man durchaus freudvoller gestalten. Da sollte es nicht nur um Noten gehen oder darum, wann die nächsten Klausuren geschrieben werden. Schulen sollten die Möglichkeit nutzen zu erklären, welche Pädagogik sie haben, oder welche Menschen hinter den Lehrern stecken.

Möchten sie gerade noch das Bild zurecht rücken, dass Lehrer vormittags Recht und nachmittags frei haben?

In Teilen stimmt das. Das "Recht haben" haben will ich mal ausklammern, aber die Arbeitszeit ist kein Gütekriterium dessen, was der Lehrer am Ende abliefert an der Schule. Es gibt hervorragende Lehrkräfte, die mit einer normalen 40 Stunden-Woche klar zu kommen und es mit wenig Vorbereitungsaufwand schaffen, die Kinder im Unterricht zu begeistern. Und die haben dann tatsächlich ein ordentliches Maß an Freizeit und liegen nachmittags vielleicht am Hörnle. Man darf dabei nicht vergessen, dass diese Lehrkräfte pädagogisch sehr engagiert sind und eine sehr dichte und extrem anstrengende Arbeit leisten in diesen 40 Stunden. Weil sie die Kinder und ihre Probleme an sich ranlassen. Die telefonieren nach Feierabend auch zuhause noch mit den Kindern oder den Eltern.

Was macht den idealen Schüler aus?

Auch an den Schulen gehen die Meinungen darüber weit auseinander. Vielleicht erwarten viele „Fleiß“ oder „Pünktlichkeit“ bei den Eigenschaften, die einen idealen Schüler ausmachen. Aber als ich diese Frage zum Ende meiner Dienstzeit meinem rund 100-köpfigen Lehrerkollegium in einer anonymen Umfrage gestellt habe, wurden am häufigsten genannt: Offenheit und Aufgeschlossenheit, Humor, Motivation, Respekt. Und als absoluter Spitzenreiter: Ehrlichkeit. Aus meiner Erfahrung weiß ich: Schüler sind auch die besten Bildungsexperten. An meiner Schule waren die Schüler-Lehrer-Feedbacks Dienstpflicht und so konnte ich eine Vielzahl dieser Rückmeldungen sehen. Es war immer faszinierend zu sehen, wie konstruktiv die Schüler mit diesem Rückmeldungsinstrument umgehen. Gab es mal negatives Feedback, deckte sich das meist mit meinem eigenen Eindruck.

Sie und die beruflichen Schulen im Landkreis haben sich zuletzt gegen die Oberstufe an der Gemeinschaftsschule Konstanz ausgesprochen. Nun ist sie genehmigt, und die aktuellen Anmeldezahlen zeigen: Der Zulauf ist riesig.

Ich sehe das Konzept der Gemeinschaftsschule weiter kritisch. Natürlich ist erstmal alles prima, wenn das Kind ohne Noten und vielleicht ohne Enttäuschung nach Hause kommt. Es kann aber trotzdem sein, dass das Kind mit dieser Art des Lernens überhaupt nicht klar kommt. Ich weiß auch von Lehrern aus dem Kreis Konstanz, die sich als Lernbegleiter total unwohl fühlen. Was die Gemeinschaftsschule leisten kann, wird sich erst dann zeigen, wenn die ersten Abgänger ihre Abschlüsse gemacht haben und in die Betriebe oder ins Studium gehen. Dass die Gemeinschaftsschule nun eine Oberstufe bekommt, zementiert leider weiterhin den Hang zur Akademisierung. Mit der Oberstufe nehmen die Eltern in Konstanz die Gemeinschaftsschule natürlich auch als ein Gymnasium war.

Das ist doch prinzipiell nichts Schlechtes: Der offene Weg nach oben.

Nein, richtig. Aber die, die erst später aufblühen, kamen immer zu uns an die beruflichen Schulen. 50 Prozent der Studierenden haben ihr Abitur an einer beruflichen Schule gemacht. Ich schätze die Leiterin der Gemeinschaftsschule, Elke Großkreutz und ihre Arbeit sehr, das weiß sie. Und sie weiß auch, dass wir da nicht einer Meinung sind.

Herr Hensler, Sie haben nach dem Studium ein Jahr im EDV-Bereich gearbeitet und sind dann in den Schuldienst gegangen. Was war der Auslöser?

Die Erfahrung, dass ich als Systemprogrammierer im Grunde mit Maschinen kommunizierte. Ich wollte mit Menschen zu tun haben und wissen, wie sie ticken; wollte sicher auch ein Stück weit helfen dürfen, die jungen Menschen auf den richtigen Weg zu bringen. Das alles hätte mir der Beruf im EDV-Bereich, in dem ich nicht schlecht verdient habe, nicht gegeben. Das hätte einige Talente in mir verkümmern lassen.

Fragen: Sandra Pfanner

Zur Person

Manfred Hensler wurde 1951 in Konstanz geboren, machte 1970 am Humboldt-Gymnasium sein Abitur. Sein Mathe- und Wirtschaftswissenschften-Studium an der Uni Konstanz schloss er 1976 ab. Nach dem zweiten Staatsexamen wurde er 1978 an die Wessenbergschule berufen und stieg zum stellvertretenden Schulleiter auf. 1994 wurde er Schulleiter der Robert-Gerwig-Schule Singen. 23 Jahre lang stand er an der Spitze der größten Berufsschule und war neun Jahre geschäftsführender Schulleiter der beruflichen Schulen im Landkreis, bevor er in den Ruhestand ging. Hensler, der in Konstanz wohnt, unterrichtet auch heute noch – eine Flüchtlingsklasse in Singen. Nebenbei schreibt er noch Bücher, das aktuellste heißt: "Ein Lob den Schülern" (9,90 Euro, winterwork Verlag). (sap)