Hand aufs Herz. Haben Sie ihre Notdurft schon mal im Bodensee verrichtet? Sie müssen die Antwort nicht laut sagen, Sie können sie auch für sich behalten oder in einem stillen Örtchen verkünden. Eine spontane, nicht repräsentative Umfrage an einem Konstanzer Strandbad hat ergeben: Fast jeder hat es schon gemacht, offen darüber reden möchte ab niemand.

„Dann geh doch in den See...“

Dieser Tage spielte sich im Strandbad Dingelsdorf diese Szene ab: Ein schätzungsweise drei Jahre altes Mädchen rennt vom Sandstrand zu den Eltern, die ein schattiges Plätzchen auf der Wiese unter einem Baum genießen. „Mama, Mama, ich muss mal“, ruft es laut. „Dann geh‘ doch in den See“, antwortet die Mutter.

Die Tochter ist erst verwirrt, geht dann aber ins Wasser

Die Tochter schaut zunächst recht verwirrt und macht dann wie ihr geheißen – sie geht ins knietiefe Wasser, setzt sich in aller Seelenruhe hin und steht wenig später mit einem entspannten Gesichtsausdruck wieder auf. Kurz darauf spielt sie wieder mit den Freundinnen im Sand. Interessant: Der Weg zu den Toiletten gleich neben dem Kiosk wäre nur unwesentlich länger gewesen. Wasserlassen in den Wassermassen als System.

Das Strandbad Dingelsdorf ist besonders bei Familien mit Kindern beliebt. Mit allem, was dazu gehört.

Bis vor wenigen Jahrzehnten war der riesige Teich und unser Trinkwasserreservoir noch nicht so sauber wie heute. Bis in die 90er Jahre hinein wurde das Schmutzwasser des Musikerviertels in so genannten Drei-Kammer-Gruben vor Ort geklärt und dann über Kanäle in der Schmugglerbucht direkt in den See abgelassen.

In der ersten Kammer wurden die groben Reste herausgefischt, in der zweiten die kleineren Spuren von Toilettenpapier oder Binden und in der dritten wurden kleinsten Partikel entsorgt. Übrig blieb eine geklärte Mischung aus Urin und Waschlauge – die im See landete.

„Heute läuft alles über die Kläranlage“

„Das wurde Mitte der 90er aber geändert“, sagt Ralf Wildemann von den Technischen Betrieben Konstanz. „Damals lag vieles im Argen mit dem See. Heute läuft alles über die Kläranlage.“ Auch vor Dingelsdorf existierte so ein Rohr, das den von groben Schmutzstoffen gereinigten Harn der Menschen gleich neben dem Klausenhorn im See ablieferte. Auch hier längst Vergangenheit.

Blick von Faulturm auf die Konstanzer Kläranlage.

Kommen wir zurück zu unserem kleinen Mädchen. Dass ein Kinderplanschbecken durchaus als WC dienen kann, wissen wir ja. Kinder haben das mit dem richtigen Timing noch nicht immer gut im Griff. Es soll ja auch solche Becken geben, in denen man Filme entwickeln könnte. Wie gut, dass wir im digitalen Zeitalter leben und das nicht mehr nachweisen können.

Ist das Wasser daher so warm?

Doch dass Eltern ihre Kinder in aller Öffentlichkeit und ohne Scheu extra in den See schicken, um ihr kleines Geschäft zu verrichten, ist irgendwie neu. Jetzt wissen wir auch, wieso das Wasser in den ersten Metern so schön warm ist. Glücklicherweise gibt es in unseren Strandbädern keine Sprungbretter. Man stelle sich vor, dass Kind hätte auf einem solchen gestanden und seine Mutter von dort um Rat gebeten.