Konstanz Malerin zwischen zwei Welten: Christa Näher stellt in Konstanz aus

Die Künstlerin Christa Näher zeigt beim Kunstverein Werke mit Heiterkeit und Schwermut – und wie eine Kindheitserinnerung an den Bodensee in ein Hades-Motiv mündet.

„Das ist für mich dieses Süddeutsche, der Barock“, sagt Christa Näher und blickt auf "Die schwarze Gondel" – jenes Bild im Zentrum des großen Saals vom Kunstverein Konstanz, das mit seinen knapp drei auf fünf Metern an die Großformate anknüpft, für die die Werke von Christa Näher bekannt geworden sind. Ein Bild, das nicht nur mit einer materiellen, sondern auch mit einer spirituellen Dimension beeindruckt: Die Szene, die wirkt, als entstamme sie dem Hades, dem Totenreich der griechischen Mythologie, ist für die 70-jährige Künstlerin eine Auseinandersetzung mit Kindheitserinnerungen vom Bodensee.

Aufgewachsen in Lindau, lebt und arbeitet sie seit dem Ende ihrer Professur an der berühmten Frankfurter Städelschule im oberschwäbischen Wolfegg. "Aus heiterem Himmel" heißt ihre Werkschau, und in der "Gondel" sieht sie den faszinierenden Moment „wenn ein Gewitter aufzieht“. Klassischem Barock habe sie früher nie besonders viel abgewinnen können. Dennoch haben sich die Kontraste von Licht und Schatten, Heiterkeit und Schwermut, Geschick und Verspieltheit tief in ihre Kunst eingeschrieben. Der Barock habe ihr oft „aus schwarzen Zeiten geholfen“. Und diese Erkenntnis hat sie sich malend erarbeitet.

Schon immer wandelt Christa Näher zwischen zwei Welten: In ihrer Kunst zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, in ihrem Privatleben zwischen Heimatgefühl und Fernweh und in ihrem Beruf zwischen Professionalität und Leidenschaft. Was Christa Näher antreibt, sei „die Sehnsucht“, sagt Laudatorin Elisabeth Fürstin zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee bei der Vernissage. Die Sehnsucht veranlasste Näher auch, sich nach 27 Jahren Städelschule wieder ganz auf die eigene Malerei zu konzentrieren. So sind auch in ihrer Schaffensphase zwei Welten entstanden, die in der Ausstellung von den beiden unterschiedlichen Räumlichkeiten wiedergegeben werden: Die jüngsten Werke finden sich in der Galerie des Kunstvereins, die aus vergangener Zeit in den Ebenen des Turms.