Einfach, schnell, Mängel melden – so lautet das Motto des Konstanzer Mängelmelders. Auf der Internetseite der Stadt und in der App können Bürger melden, was ihnen ein Dorn im Auge ist: Ein Mülleimer, der vor Abfall überquillt, eine Straßenlaterne, die nicht mehr leuchtet oder ein Fahrrad, das herrenlos im Gebüsch liegt. „Mit dieser neuen Anwendung setzt die Stadt Konstanz einen weiteren wichtigen Baustein bei der Digitalisierung der Verwaltung um", hatte die damalige Hauptamtsleiterin Christine Kullen zur Einführung im Juli 2016 gesagt.

Meinung Eigentlich ist der Mängelmelder eine gute Idee. Wer sich mit nur wenigen Klicks beschweren kann, rührt aber oft selbst keinen Finger mehr von Wiebke Wetschera Das könnte Sie auch interessieren

Der Mängelmelder löste damals den störanfälligen Anregungs- und Ereignismanager (AEM) ab. Bei diesem konnten die Konstanzer seit 2013 ihre Anregungen online an die Stadtverwaltung weitergeben. Die Bürger nehmen das Angebot des Mängelmelders offenbar gut an – denn täglich verzeichnet der Mängelmelder neue Meldungen.

Bild: Screenshot

Wie funktioniert das System?

Bürger können ihre Meldungen mit wenigen Klicks abgeben. Zunächst muss die Kategorie des Problems festgelegt werden – von Müll/Sauberkeit über Pflanzenwuchs bis zur Beleuchtung. Bei einigen Kategorien wie beim Straßenverkehr gibt es weitere Unterkategorien wie eine defekte Ampel, ein gefundenes Fahrrad oder unkenntliche Schilder.

Im zweiten Schritt muss der Melder die Position des Problems abgeben.

Im dritten Schritt kann das Problem näher beschrieben werden, außerdem müssen die persönlichen Daten für eventuelle Rückfragen angegeben werden. Die Meldungen werden dann an die zuständige Abteilung der Stadt weitergeleitet – zum Beispiel an die Technischen Betriebe. Seit Start der Seite wurden schon über 700 Meldungen abgegeben.

Bild: Screenshot

Wie läuft die Bearbeitung der Meldungen?

Karsten Dreher ist bei den Technischen Betrieben für die Meldungen aus dem System verantwortlich. Es gibt eine zentrale E-Mail-Adresse. Dreher schaut sich die Meldungen an, deligiert sie an die jeweiligen Abteilungsleiter weiter oder – wenn die Technischen Betriebe nicht dafür zuständig sind – gibt er sie an andere Stellen.

Im Sommer gibt es mehr Meldungen als im Winter, vor allem montags gibt es auch schon mal sechs Stück pro Tag. Andere Tage sind ruhiger. Grundsätzlich, sagt Dreher, mache das System aber mehr Arbeit "weil wir die ein oder andere Sache sonst gar nicht sehen würden", so der Verwaltungsleiter. "Aber wir sind ja dafür da, dass wir uns darum kümmern."

Die zuständigen Bearbeiter können den Status der Meldung ändern und Kommentare hinzufügen. So ist der Melder immer auf dem aktuellen Stand. Ist die Meldung auch nach vier Wochen noch nicht erledigt, gibt es eine erneute Erinnerung. Meist würde die Bearbeitung aber nicht so lange dauern: "Manche Meldungen können noch am gleichen Tag erledigt werden."

Andere Meldungen könnten nicht wirklich erledigt werden, wenn ein Bürger kommentiere, dass eine Straße grundsätzlich in einem schlechten Zustand sei. Umsetzbar sei das nur, wenn konkrete Schlaglöcher benannt werden.

Was gibt es für Probleme?

"Ein kaputtes Zelt, mit Isomatte und Schlafsack liegt neben einem Fahrrad mitten im Wald. Wurde wohl beides von einem Obdachlosen zurück gelassen", heißt es in einer Meldung, die bereits am 6. Januar im Mängelmelder gemeldet wurde. Zwei Tage später wurde die Meldung – laut Angabe auf der Seite – freigegeben und zur Bearbeitung an das zuständige Amt für Stadtplanung und Umwelt weitergeleitet. Am gleichen Tag wurde der Status in "In Bearbeitung" geändert, doch seitdem ist nichts mehr passiert.

Es gibt noch weitere Beispiele wie dieses, bei denen die zuständige Stelle anscheinend nicht reagiert hat. Die Folge: Die Meldungen bleiben unerledigt im System stehen.

Immer mal wieder gibt es auch Meinungsverschiedenheiten zwischen Bürgern und Ämtern. Ein Bürger beispielsweise wollte unbedingt, dass das Gras an einem Kreisverkehr kürzer geschnitten werde. Der Gärtner habe das geprüft, die Höhe sei aber für die Tiere gut und auch für den Verkehr in Ordnung. Daraufhin erwiderte der Bürger, man sehe die entgegenkommenden Autos nicht. Auf die Antwort, dass er langsamer fahren könne, erwiderte er, dass er auch Radfahrer nicht sehe.

Dann, so Dreher, werde mit dem SÜDKURIER oder dem Oberbürgermeister gedroht. Im Normalfall würde es aber gesittet ablaufen. "Manche bedanken sich sogar bei uns", sagt Dreher.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein