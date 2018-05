Konstanz Mächtig blau: Frau mit drei Promille auf dem Rad

Das grenzt schon fast an eine Rekordmarke: Bei diese Promillewert liegen andere längst unter dem Tisch, eine Endvierzigerin hält sich immerhin, wenn auch wackelig, auf dem Rad.

Dass sie sich überhaupt noch auf dem Fahrrad halten konnte, ist überraschend. Immerhin brachte es die Frau auf einen Wert von rund drei Promille. In diesem Zustand war die Endvierzigerin in der Nacht auf Mittwoch im Stadtteil Fürstenberg unterwegs. Dumm für sie, dass die Polizei sie bei bei der Fahrt in Schlangenlinien beobachtete – und dabei, wie sie einen Sturz gerade noch vermeiden konnte. Als die Beamten sie gegen 1.30 Uhr an der Einmündung der Fürstenbergstraße zum Buhlenweg kontrollierte, habe die Frau nur mit Mühe von ihrem Drahtesel steigen können. Das schreibt die Polizei im Pressebericht. Sie durfte nach dem Atemalkoholtest auch noch zur ärztlichen Blutentnahme. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr läuft.