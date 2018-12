Ein Gericht in Mailand hat die Konstanzer Partnerstadt Lodi aufgefordert, ihre umstrittene Regelung gegenüber Migrantenkindern aufzuheben. Einem Artikel der italienischen Zeitung Strisciarossa ist zu entnehmen, dass das Gericht in der Regelung eine Diskriminierung der Migrantenkinder sehe.

Die Bürgermeisterin Sara Casanova, die der rechtspopulistischen Partei Lega Nord angehört, hatte einen Erlass in Kraft gesetzt, der Flüchtlingskinder vom gemeinsamen Schulessen und anderen Leistungen ausschließt.

Konstanz Unsere Partnerstadt Lodi schließt zahlreiche Flüchtlingskinder vom Schulessen aus. Konstanzer Stadträte kritisieren das. Ist das richtig oder nicht? Das könnte Sie auch interessieren

Gleiches Recht für Migrantenkinder

Eine "Ungleichbehandlung", urteilte nun das italienische Gericht. Migrantenfamilien müssen derzeit einen Nachweis über ihre Besitztümer im Heimatland erbringen, um Sozialleistungen zu erhalten. Viele Familien hätten dazu aber keine Möglichkeit.

Casanova wird aufgefordert, die bisherige Vorgehensweise außer Kraft zu setzen. Künftig solle es auch für Nicht-EU-Bürger in Lodi die Möglichkeit geben, den Zugang zu erleichterten Sozialleistungen zu denselben Bedingungen wie italienische Bürger zu beantragen. Außerdem muss die Stadtverwaltung die Gerichtskosten in Höhe von 5000 Euro zahlen.

Konstanz Erst ein offener Brief, jetzt ein offener Streit: Die Bürgermeisterin von Lodi will sich Vorwürfe aus der Partnerstadt Konstanz nicht gefallen lassen Das könnte Sie auch interessieren

Uli Burchardt begrüßt die Entscheidung

Wenn die Entscheidung des italienischen Gerichts den Flüchtlingskindern in Lodi den Zugang zu sozialen Vergünstigungen wieder ermögliche, "dann begrüße ich das und es entspricht auch meinem Rechts- und Gerechtigkeitsempfinden", hieß es von OB Uli Burchardt auf Anfrage des SÜDKURIER. "Ich freue mich, auch und gerade für die Kinder.“

Gemeinsam mit seinem Kollegen Frederic Valletoux aus Fontainebleau hatte Burchardt in einem offenen Brief bereits im Oktober die Rücknahme der Regelung gefordert. Lodis Oberbürgermeisterin Sara Casanova sah sich bis zuletzt im Recht. Auf den offenen Brief aus Konstanz und Fontainebleau reagierte sie mit Unverständnis.