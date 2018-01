Konstanz Litzelstetter Familie sucht verzweifelt ihre Katze: Wer hat Morle gesehen?

Seit dem 2. Januar vermissen die Lock-Schafferts aus Konstanz-Litzelstetten ihre Glückskatze. Jetzt hoffen sie auf Hilfe der Mitmenschen bei der Suche.

Wer in Litzelstetten oberhalb der Hauptstraße wohnt, der kennt Morle schon seit längerer Zeit. Vielleicht nicht mit Namen, aber sehr wahrscheinlich vom sehen. Die sieben Jahre alte Katze hatte hier zwischen Friedhof, Raiffeisenstraße und St.-Katharinen-Weg ihr Revier. Die Menschen kennen und mögen des Tier, das seit einem Unfall vor sechs Jahren humpelt. "Der Fuß musste damals versteift werden", erzählt Denise Lock-Schaffert. "Daher hat sie am Hinterbein auch kein Fell mehr." Damals kam sie schwer verletzt in den Sandkasten im Garten. "Wir wissen bis heute nicht, was passiert ist."

Am 2. Januar hat ihr Mann Daniel Morle das letzte Mal gesehen. "Wir haben uns zunächst nichts dabei gedacht, als sie tagelang nicht mehr heim kam", so Denise. "Sie war öfter mal eine Woche weg – aber kam dann wieder zurück. Doch jetzt machen wir uns riesige Sorgen." Vor allem die siebenjährige Tochter Celine nimmt die Sache sehr mit. "Sie ist besonders traurig. Diese Ungewissheit macht uns zu schaffen."

Suche mit Zetteln an Laternenmasten

Wann immer es geht, geht die Mutter durch Litzelstetten und ruft ihre Morle. "Sie hat immer auf mich gehört und kam dann zu mir", erklärt sie. Anwohner hören ihre Rufe, wenn sie morgens die jüngere Tochter in die Spielgruppe bringt und am Nachmittag wieder abholt. Mehrere Zettel mit einem Bild von Morle sowie dem verzweifelten Aufruf, bitte bei der Suche zu helfen, hängen an Laternenmästen und Bäumen in dem Konstanzer Vorort. Bisher gab es keine Hinweise. "Es wäre so schön, wenn wir unsere Morle wieder bekommen würden", sagt Denise Lock-Schaffert.

Die Familie bezeichnet Morle liebevoll als "Glückskatze". In aller Regel kam sie einmal pro Tag nach Hause, um zu fressen. Sie war sehr selbstständig, schlief aber fast immer im Haus der Familie Lock-Schaffert im St.-Katharinen-Weg.

Morles Fell ist überwiegend schwarz und braun, hat aber auch weiße Flecken. Da sie humpelt und ein Hinterbein ohne Fell hat, fällt sie leicht auf. Wer nützliche Hinweise hat, wird gebeten, mit Familie Lock-Schaffert Kontakt aufzunehmen: 07531/697164.