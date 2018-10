Es schien, als hätte Tracy Candela auf Mallorca ihren Traum wahr werden lassen. Kurz vor Beginn der zweiten Staffel der RTL2-Serie "Love Island" sagte sie gegenüber dem SÜDKURIER sie wolle "eine der schönsten Zeiten im Leben haben" und jemanden kennenlernen, mit dem es auch nach der Rückkehr nach Konstanz weitergehen kann.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten lernte die 22-Jährige dann ihren Final-Partner Marcellino kennen. Für beide war schnell klar, dass sie ein Paar werden können: "Vom ersten Gespräch unter vier Augen war klar, das ist er", sagte Candela nach dem Finale. "Wir sind auf der gleichen Wellenlänge." Gemeinsam mit dem Fitnesstrainer sicherte sie sich den Sieg des TV-Formats.

Doch schon wenige Wochen nach Ende der Dreharbeiten scheint die Liebe bereits verflogen. Marcellino verkündete am Sonntagabend in seiner Instagram-Story das Liebesaus des Traumpaars. Er habe die Beziehung beendet, "da sich meine Gefühle nicht so weiterentwickelt haben, wie ich es mir erhofft habe und wie Tracy es auch verdient hätte", sagte er in dem Video. Die beiden hätten bereits darüber gesprochen und alles miteinander geklärt, erzählt Marcellino weiter.

Schon nach dem Finale war schnell klar, dass es für das frischgebackene Paar nicht leicht werden würde. Während Tracy ihr Studium in Konstanz weiterführen wollte, ging es für Marcellino zurück in seine Heimat nach Mönchengladbach. Doch trotzdem träumten beide von einer Zukunft. Tracy sagte noch vor wenigen Wochen im SÜDKURIER: "Ich sage immer: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg." Nun hat sich das offenbar erledigt. Die Jurastudentin selbst hat sich bisher noch nicht öffentlich zu der Trennung geäußert.

