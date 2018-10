Konstanz vor 2 Stunden

Lesen Sie diesen Text gerade mit dem Smartphone? Gut möglich, dass die Schutzfolie auf Ihrem Bildschirm hier in Konstanz hergestellt wurde

Die Firma Bedifol stellt Folien für Displays her – vom Smartphone bis zum Küchengerät. Angefangen hat alles in einer Studentenwohnung in der Konstanzer Altstadt, inzwischen hat das Unternehmen mehr als 70 Mitarbeiter und beliefert weltweit Kunden – darunter auch das Bundeskanzleramt.