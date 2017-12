Konstanz Lernen Kinder, die Smartphones benutzen, schlechter sprechen? Nein, sagt einer, der sich mit digitalen Medien auskennt

Ein Interview mit dem emeritierten Professor der Wirtschaftsinformatik, Erich Ortner über den Einfluss von Informatik auf Bildung, Sprache und die Frage: Wie viel Smartphone ist gut für mein Kind?

Herr Ortner, Sie waren Professor für Wirtschaftsinformatik, hielten im Oktober an der Konstanzer Volkshochschule aber einen Vortrag mit dem Titel "Eltern entdecken die neue Bildung. Informatik an Grundschulen?" Wie kamen Sie von ihrem Fachgebiet auf das Thema Kindererziehung?

Erich Ortner: Ich begann meine wissenschaftliche Laufbahn mit der Erforschung von Datenbanksystemen. Dabei kam mir die Einsicht, dass zur Organisation von Datenbeständen die Fachsprache des Anwenders präzise genutzt werden muss. Das war auch der Grundtenor meiner Dissertation: Die Erziehung zu einem disziplinierten Sprachgebrauch ist ein zentraler Bestandteil der Entwicklung von anwenderfreundlicher Informationstechnologie.

Erziehung zu einem disziplinierten Sprachgebrauch sagen Sie. Wie kommen also Erziehung, Bildung und Informatik zusammen?

Um das klarzustellen: Wir sprechen hier von der jeweiligen Sprache des Benutzers. Es geht nicht um Programmiersprachen. Im Rahmen eines reflektierten Sprachgebrauchs muss dem Benutzer bewusst sein, dass das Computerprogramm, das er nutzt, seine Begriffe viel genauer nimmt, als er diese im alltäglichen Sprachgebrauch meint. Und da kommt die erzieherische Komponente ins Spiel. Daraus hat sich für mich die Einsicht ergeben, dass es von frühester Jugend an ein Bildungsziel sein sollte, Menschen eine gewisse Eindeutigkeit und Genauigkeit im sprachlichen Ausdruck beizubringen.

Dagegen könnte man einwenden, dass die Alltagssprache aber auch die der Literatur von Bedeutungsoffenheit und Assoziationsangeboten lebt.

Ich will ja weder die Alltagssprache, noch die Literatur durch irgendwelche normierten sprachlichen Ausdrücke reglementieren. Es geht nur darum, dass es auch im Alltag gewisse Vorteile hat, Begrifflichkeiten konsistent zu nutzen. Und ich will zum Ausdruck bringen, dass das schon immer so war. Auch vor digitaler Technologie. Schauen Sie, wenn Sie Käse kaufen, beispielsweise: Dann deuten Sie auf einen bestimmten Käse, weil sie seinen Namen nicht kennen. Dazu gibt es den schönen Satz von Bertrand Russel: "Kein Mensch kann die Bedeutung von Käse kennen, wenn er nicht eine nichtsprachliche Beziehung mit Käse eingegangen ist." Wir müssen uns also fragen, was die Bedeutung eines Ausdrucks ist.

Das sind Fragen, die schon weit in die Sprachphilosophie hineinreichen.

Mindestens in die Sprachwissenschaft, ja.

Aber die institutionelle Pädagogik in der Schule kümmert sich ja gerade darum, dass jeder Mensch, der die Schule verlässt, insofern gesellschaftsfähig ist, dass er oder sie mindestens über eine gemeinsame Kommunikationsbasis mit dem Rest der Gesellschaft verfügt. Das ist ein Stück weit selbstverständlich. Was aber ist der neue Aspekt, den die Informatik mitbringt?

Sie hat insofern etwas Neues mitreingebracht, dass Benutzeroberflächen aus der Informatik einen disziplinierten Sprachgebrauch voraussetzen, damit sie so funktionieren können, wie sich das die Entwickler gedacht haben. Dem zu Grunde liegt die Disziplin der Logik. Und nicht nur die formale Logik, sondern auch die Logik, die sich um die Inhalte kümmert. Menschen denken schon sehr lange darüber nach, wie Bedeutungen von Worten zustande kommen und sich gegenseitig bedingen. Die sprachbasierte Informatik hat das nicht erfunden aber kann die Wichtigkeit der Verbindung von Logik und Sprache wieder ins Gedächtnis rufen.

Und wie soll das konkret funktionieren?

Ungefähr um das Jahr 2000 habe ich mit Kollegen eine Aufsatzsammlung zum Thema "Informatik als Grundbildung" veröffentlicht. Damit wollten wir sagen, dass die sprachbasierte Informatik – keine Programmiersprachen, sondern Sprache generell – die Erkenntnisse über den präzisen Umgang mit der Sprache, an Bildungseinrichtung und die Pädagogik als solche weitergeben muss. Wir wollten Informatik als Grundbildung in die Grundschule bringen. Bei der Erziehung von Kindern sollte man von Anfang an auf Präzisionsanforderungen, auf begriffliche Zusammenhänge und Klassifizierungen Wert legen. Das fängt schon beim gemeinsamen Schreiben des Einkaufszettels an.

Viele wehren sich wohl dagegen den Alltagssprachgebrauch einer Informatiklogik zu unterwerfen, weil sie damit eine Art maschinelle Effizienzpflicht verbinden. Was entgegnen Sie diesen Bedenken?

Die Antwort darauf ist, dass wir von IT-Unterstützung sprechen. Und nicht von Kontrolle durch die Maschine. Es geht nicht darum die Betreffenden in ihrem Ausdruck zu reglementieren oder zu überwachen, sondern darum Hilfestellung zu leisten. Ich denke der Sicherheitsaspekt wird in der Debatte etwas überhöht.

Okay, das ist also ein wechselseitiger Prozess. Die Medien verfestigen die Nutzer und umgekehrt. Warum aber glauben Sie, stößt ihr Ansatz von der Informatik als Grundbildung bisher auf so wenig Verständnis und Gegenliebe in Deutschland? Was muss passieren?

An der Grundschule kann man nicht einfach Informatik einführen. Das ist Blödsinn. Es geht darum Erkenntnisse der Informatik im Deutschunterricht einzubringen. Die Essenz der Informatik sind Algorithmik und Datenstrukturen. Algorithmen sind Abläufe. Will ich meine Schuhe binden, muss ich zuerst Socken anziehen, dann die Schuhe und nicht umgekehrt. Datenstrukturen sind nichts anderes als begriffliche Festlegungen innerhalb ihres Bereiches.

Um das zu vermitteln brauche ich doch nicht das Fach Informatik in der Grundschule. Ich kann diese Essenz aber im Sprachunterricht berücksichtigen: Es geht schlicht und einfach um Logik. Vor 200 Jahren war die Logik Teil der Schulbildung. Heute ist das erst Stoff an der Universität. Logik war gegliedert in Begriff, Urteil und Schlussfolgerung. Heute denken wir nur noch an formale oder gar binäre Logik, wie sie Computersysteme ermöglicht. Ich und meine Kollegen plädieren dafür, dass die sprachliche Logik wieder Eingang in die Grundbildung findet.

Was entgegnen Sie Medienskeptikern wie Manfred Spitzer, der behauptet die Gehirnstruktur von Kindern und Jugendlichen würde durch intensive Nutzung digitaler Medien negativ verändert? Eine aktuelle Medienstudie vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte kommt zu dem vielzitierten Schluss, dass intensive Nutzung digitaler Medien bei Kindern häufig mit Sprachentwicklungsstörungen und motorischer Hyperaktivität einhergingen.

Das sind aus meiner Sicht schädliche Einflussnahmen, die Innovationen verhindern. Da wird verkannt, welchen Nutzen digitale Medien beispielsweise für den Spracherwerb haben. Viele ältere Menschen kamen auf mich zu, nachdem sie Herrn Spitzer gelesen hatten und meinten, sie seien ganz unglücklich, weil ihre Enkel nur noch vor den Smartphones hingen. Denn das würden ja ganz unmögliche Menschen werden.

Da werden also Schlüsse gezogen, obwohl die wissenschaftlichen Ergebnisse keine eindeutigen Zusammenhänge hergeben? Was raten Sie denn Eltern für den alltäglichen Umgang ihrer Kinder mit digitalen Medien?

Wissen Sie, als ich jung war kam gerade das Fernsehen auf. Wissen Sie, was das für ein Theater war? Der Skepsis möchte ich einfach das große Ganze entgegensetzen. Die digitalen Medien seit den fünfziger Jahren haben eine unvergleichliche Bildungsrevolution mit sich gebracht. Der Buchdruck war im Vergleich dazu noch auf einen engen Raum beschränkt. Informationstechnologie dagegen ist sprachbezogen und grenzenlos.

Ich muss Sie trotzdem darauf festnageln: Was ist aus ihrer Denke heraus der richtige Umgang von Eltern mit ihren Kindern und digitalen Medien?

Das ist ganz einfach. Medien gemeinsam mit den Kindern nutzen. Das war ja bei mir auch nicht anders. Meine Eltern haben mich in ihre Literatursammlung eingeführt, mir wurde vorgelesen und ich wurde ermutigt selbst zu stöbern, während andere Bereiche verboten waren. Also das Kind beim Umgang mit den Medien mitnehmen. Nehmen wir wieder das Beispiel Einkaufszettel. Mit der Notizenapp kann gemeinsam der Einkauf geplant werden. Man kann darüber sprechen, was man will, wie das heißt und wie es sich von anderen Dingen unterscheidet. Da ergibt sich ganz selbstverständlich ein disziplinierter Sprachgebrauch bei der Nutzung eines digitalen Mediums. Und mehr will ich ja gar nicht.