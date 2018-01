Konstanz Leere Flaschen, stinkende Kippen und versiffter Feuerwerksmüll: Wer hat eigentlich nach Silvesternacht in Konstanz aufgeräumt?

Noch zwei Tage nach Silvester sind die Technischen Betriebe mit dem Aufräumen beschäftigt.

Die Problematik der Müllbeseitigung kommt alljährlich so sicher wieder wie Silvester und Fasnacht. Tausende von Menschen waren auch beim Jahreswechsel 2017/2018 in und um Konstanz auf den Straßen und Wegen unterwegs, jagten Raketen in die Luft, warfen krachende Böller auf den Boden und ließen die Sektkorken knallen.

Der umweltbewusste, gut erzogene Mensch achtet darauf, dass der Müll entsorgt wird. Im öffentlichen Raum stehen Mülltonnen und Papierkörbe. Wenn die voll sind, stapeln sich im Optimalfall die Flaschen und Verpackungen daneben.

Es ist jedoch längst Mode, nach den Freiluftfeierlichkeiten seine Hinterlassenschaften zu ignorieren und von dannen zu ziehen.

"Heute war ich mehr als zwei Stunden nur hier um den Bismarckturm herum damit beschäftigt, den Müll einzusammeln", erzählt Joachim Merk von den Technischen Betrieben Konstanz. Auf der Ladefläche seines Einsatzwagens liegen mehrere volle Säcke.

Insgesamt sogar weniger Müll

Die Technischen Betriebe sagten auf SÜDKURIER-Nachfrage: "Dieses Silvester gab es auffällig wenig Müll. Auch die üblichen Verschmutzungen waren weniger im Vergleich zu den Vorjahren." Am Neujahrestag wurde zwischen von 6 Uhr bis 13 Uhr in den Gebieten Innenstadt, Stadtgarten, Hafenstraße, Döbele, Laube, Herosé und in den Uferzonen durchgeführt. "Da war richtig was zu tun", sagt Joachim Merk und lacht.

Mehrere Mülltonnen bereitzustellen wäre in seinen Augen keine Lösung: "Dann würden die Menschen ihren Privatmüll hier entsorgen." Grundsätzlich gilt für die Beseitigung des Mülls die Anliegerpflicht. "Die Menschen müssen ihren Müll also selbst entsorgen", bestätigt Uli Hilser von der Stadt.

Am Neujahrstag waren am Bismarckturm einige Kinder unterwegs, die auf Eigeninitiative den Müll der Silversternacht wegräumten. "Danke an Sina, Kim, Tim, Pia – und ihre Eltern, die sie so erzogen haben. Ihr seid meine Helden für 2018", schreibt eine Frau im Internet auf einer Facebook-Seite.

Mehrere hundert User schlossen sich an – und stellten sich die gute Frage, warum die Müllverursacher nicht selbst tätig werden.