Konstanz Lauter Ruf nach mehr zeitgenössischer Kunst

Eine Initiative hat klare Vorstellungen, was Konstanz noch braucht. Doch das Kulturamt sieht wenig Spielraum.

Konstanz und die zeitgenössische Kunst. Ein Thema, das älter zu sein scheint als die Werke, um die es sich bei dieser Kunstrichtung handelt. Personen, die sich in diesem Bereich bewegen, sind nicht bekannt dafür, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Sie diskutieren lieber in ruhiger, sachlicher Art – und versuchen, ihre Interessen mit Argumenten zu untermauern. "Es kann doch nicht sein, dass Bregenz die Kulturhauptstadt des Bodensee ist und nicht Konstanz", sagt Peter Müller-Neff, Mitglied der Konstanzer Initiative für zeitgenössische Kunst (IZK). Konstanz habe eine grandiose Historie, die weltweit ihresgleichen sucht, "aber sobald es um neuere Kunst geht, sehen wir alt aus", erzählt Markus Brenner, ebenfalls Mitglied der IZK und selbstständiger Künstler. "Es ist beschämend, wie wenig wir in diesem Segment zu bieten haben."

Einseitige Kunst?

Die Kunst in der Stadt sei recht einseitig: "Theater, die Südwestdeutsche Philharmonie, die Musik, die Museen – das ist alles sehr gut repräsentiert in Konstanz", sagt Siegmund Kopitzki. "Doch die Bildende Kunst beispielsweise fehlt." Galerist Stephan Geiger sieht es ähnlich: "Ich erlebe es immer wieder, dass Kunden mich fragen, was sie sich hier eigentlich sonst noch so an relevanter zeitgenössischer Kunst anschauen können“, sagt er achselzuckend. „Und ich muss ihnen dann immer raten, nach Rorschach oder Bregenz zu fahren, weil es hier in Konstanz einfach kaum etwas zu sehen gibt.“

Großen Meister zu Gast

Er persönlich geht mit bestem Beispiel voran: So hatte er neulich den großen Herman d Vires zu Gast – seine Ausstellung "Erde, Asche, Blut" läuft bei Geiger noch bis 30. Juni. Hoffnung scheint in Sicht zu sein: "Wir begrüßen die Tatsache, dass die Stadt das Problem erkannt hat und sich damit beschäftigt", sagt Georg Jauch, Privatier und Kunstsammler. "Ich bin bereit, mich einzubringen, wenn dadurch zeitgenössische Kunst in Konstanz vorangebracht wird."

Amtsleiterin erteilt Absage

Sarah Müssig, Leiterin des Kulturamtes, würde der zeitgenössischen Kunst gerne mehr Raum zur Verfügung stellen: "Doch wir haben in Konstanz keine Mäzene, keine Bestände und kein Haus dafür", erklärt sie. "Wir müssten einen zweistelligen Millionenbetrag dafür ausgeben – da haben wir aber noch kein Personal und außerdem keinen Platz." Das sei ein wunderschönes Traum, den sie gerne träumt, "aber ich beschäftige mich lieber mit Dingen, die ich verändern kann".

Initiative sucht nach Möglichkeiten

Vor rund einem Jahr formierte sich die IZK. Sie wollte es langsam angehen, dafür aber stringent dem Ziel folgen, einen großzügigen Ort für zeitgenössische Kunst zu finden. Die geplante Neubespielung des Bildungsturmes kam da gerade recht. Wobei sich die Mitglieder der Initiative auch nicht ganz einig sind. Sei's drum. Die Stadt jedenfalls plant, in dem Turm auf angewandte Kunst zu setzen – Architektur, Produktdesign, Grafik, Mode. Als Angewandte Kunst bezeichnet man die Disziplinen der Kunst, die sich mit der Gestaltung von Alltagsgegenständen beschäftigen.

Kritik am Bildungsturm

Im Gegensatz zu den Schönen Künsten steht bei ihnen die Anwendung im Vordergrund. "Damit sprengt man die inhaltliche Funktionalität des Turmes", ist sich Peter Müller-Neff sicher. "Wir betrachten die Verwischung der Disziplinen als sehr schade. Denn dadurch würde die zeitgenössische Kunst noch weiter zurückgedrängt." Den vom Kultzuramt geplanten neuen namen "Turm zur Katz" halten die Protagonisten der IZK für "sehr unglücklich. Das ist zwar gut gemeint, doch dieser Name strahlt keine Kunst aus. Es gibt doch bereits die Katzgasse, das Haus zur Katz und das Restaurant zur schwarzen Katz", erzählt Peter Müller-Neff.

Ausschuss diskutiert am 5. Juni

Sarah Müssig besänftigt: "Zunächst einmal ist noch nichts in Stein gemeißelt. Am 5. Juni diskutieren wir im Kulturausschuss über den Turm. Der Name Katz ist das Ergebnis vieler Diskussionsrunden innerhalb der Verwaltung. Dazu soll ja noch der Beiname Kunst auf vier Etagen kommen." Insgesamt gab es 25 Vorschläge. 2019 sollen im Turm vier Ausstellungen laufen mit einem jeweiligen Budget von 15 000 bis 20 000 Euro. Bei zeitgenössische Kunst müsste der Etat deutliche höher sein, "da gibt es kuratorische Voraussetzungen, die wir dort nicht erfüllen könnten. Zum Beispiel ist eine Klimaanlage nicht möglich", so Sarah Müssig. Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der angewandten Kunst bieten in ihren Augen Chancen für eine Etablierung eines weitgefächerten kulturellen Bildungsangebotes.

Einflussreiche Familien

Interessant: Die Konstanzer Gesellschaft Zur Katz war eine Vereinigung einflussreicher Familien, die bald nach 1342 gegründet wurde; das genaue Gründungsdatum ist nicht bekannt, jedoch 1351 wurden die Mitglieder in den Steuerlisten der Stadt aufgeführt. Die Gesellschaft diente vordergründig der Geselligkeit, hatte jedoch politische und wirtschaftliche Funktionen und ähnelte darin den politischen Zünften des ausgehenden Mittelalters.

Ausstellungen auf Ex-Siemens-Areal

Die IZK könnte sich einen Ausstellungsraum im einstigen Siemens-Areal vorstellen. "Es wäre unser Wunsch, dass sich die Verwaltung mit dieser Idee beschäftigt", sagt Peter Müller-Neff. "Das würde den Stadtteil Petershausen beleben und die zeitgenössische Kunst aufwerten." Sarah Müssig sieht da Probleme: "Die Halle steht unter Denkmalschutz. Hochwertige Kunst würden wir für dort nicht bekommen." Konstanz und die zeitgenössische Kunst. Die damit gemeinte Kunst ist womöglich schon Antiquität, bevor dieses Verhältnis geklärt ist.

Zeitgenössische Kunst

Zeitgenössische Kunst ist Kunst, insbesondere Bildende Kunst, die von Zeitgenossen hergestellt und von anderen Zeitgenossen als bedeutend wahrgenommen wird. In der Regel – falls nicht ausdrücklich ein definierter, zurückliegender Zeitrahmen genannt wird („Zeitgenössische Kunst des 19. Jahrhunderts“) – ist damit die jeweilige Gegenwartskunst gemeint.