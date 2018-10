Konstanz vor 2 Stunden

Lasst das mal die Kinder machen: Warum jetzt Konstanzer Grundschüler entscheiden, was mit 5000 Euro für Fürstenberg und Wollmatingen Gutes getan wird

Die Bürgergemeinschaft Fürstenberg-Wollmatingen sucht in einem Wettbewerb nach einer Idee, die den beiden Ortsteilen zugute kommt. Die Jury: Die 4b der Grundschule Wollmatingen. Ein Projekt also von Bürgern für Bürger – für das auch Sie Ideen einreichen können. Und das die Stadt ab nächstem Jahr kopieren will.