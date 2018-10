Zwei Stunden lang ging heute Morgen nicht mehr viel auf der B33. Lange Staus in beiden Richtungen mussten die Pendler zwischen Allensbach und Radolfzell ertragen. Um 7.15 Uhr waren laut Polizei Konstanz drei Fahrzeuge in einen Unfall zwischen der Abzweigung Markelfingen und der Ausfahrt Allensbach Mitte in Fahrtrichtung Konstanz beteiligt.

Die Polizei ließ den Verkehr einspurig passieren. Eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Um 9.15 Uhr war die Unfallstelle wieder frei.

