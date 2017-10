Auf einen Kaffee mit der Künstlerin Helga Rost-Haufe, die im Café Voglhaus erklärt, wie aus innerem Brennen neue Werke entstehen und wie Kunst ihr Leben bewegte.

Frau Rost-Haufe, was ist für Sie Kunst?

Die Fähigkeit, sich geistig mit Erfahrungen auseinanderzusetzen. Kunst lässt mich leben, sie füllt mich aus. Sie ist gelebte Emotion und Energie. Stilvorgaben finde ich dabei nicht wichtig, ich halte mich selbst auch an keine. Momentan gibt es sowieso keinen prägenden Stil, selbst die Post-Moderne ist schon vorbei. Für mich gilt die Experimentatorik, das heißt, ich durchlaufe immer neue Phasen mit immer neuen Arbeiten.

Zur Person

Helga Rost-Haufe wurde in den 1930er-Jahren in Dresden geboren. Nach dem Kunststudium in Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen studierte sie Pharmakologie und Biochemie in Konstanz und forschte zehn Jahre lang für Byk Gulden. Seit 1995 lehrt Rost-Haufe Kunst an der Universität Konstanz.

Sie machen Aquarelle, Zeichnungen, Skulpturen, Kunst am Bau. Haben Sie keinen Schwerpunkt gefunden oder sind Sie ein Universalgenie?

Dieses Wort ist mir zu hoch gegriffen. Ich freue mich an allen Kunstarten – umso besser, wenn mir alles Freude macht und gelingt. Zeitweise male ich farbenfrohe Aquarelle, dann als Abgrenzung wieder ganz düstere, zeitkritische Zeichnungen. Ich bin für viele Richtungen zu begeistern. Man kann nur etwas von sich geben, wenn man für etwas brennt. Das gelingt auch in meinem Alter noch. Nach wie vor arbeite ich auch mal 15 Stunden am Stück und bin danach ziemlich erschöpft.

Wann haben Sie Ihr Talent entdeckt?

Im Alter von fünf Jahren. Ich wollte nichts anderes mehr machen als malen. Damals habe ich viel aquarelliert, das war am einfachsten und am billigsten. Ein paar Farben bekam man immer. Dass das Papier nicht immer dazu passte, war mir egal.

In welcher Stimmung beginnen Sie ein neues Werk und entscheiden, was es werden soll?

Ich brauche dazu ein inneres Brennen, einen Zünder. Vor allem wenn ich Wut oder andere starke Emotionen spüre, werde ich angeregt und arbeite sehr intensiv. Die Auslöser können Begegnungen oder gute Gespräche sein, dann folgen eine wahnsinnige Begeisterung und sehr viel Arbeit. Ich kann sogar im Stehen schlafen (lacht). Oder ich lege im Atelier die Beine hoch, schlafe schnell ein und träume intensiv, bevor ich weitermache. Es steht sogar ein Bett im Atelier. Ich mache so lange weiter Kunst wie möglich. Vermutlich werde ich irgendwann mit dem Pinsel in der Hand meinen letzten Atemzug tun.

Info

Helga Rost-Haufe hat ein Atelier im Neuwerk. Dort findet von Freitag, 27. Oktober, bis Freitag, 3. November, im Großen Saal (Oberlohnstraße 3) ihre letzte eigene Ausstellung statt. Öffnungszeiten: Mo-Fr 16-20 Uhr, Sa/So 15-19 Uhr und nach Vereinbarung. Die Vernissage findet am 26. Oktober ab 19 Uhr statt.

Nun beginnt Ihre letzte eigene Einzelausstellung. Was erwartet Besucher?

Ich zeige hauptsächlich weiße Arbeiten, die in Erinnerung und zur Ehre des verstorbenen Malers Herbert Zangs entstanden sind. Zangs gehörte der Gruppe Zero an, die nach dem Zweiten Weltkrieg um Heinz Mack und Otto Piene gegründet wurde. Sie suchte einen neuen Anfang, eine Stunde Null, die von der Vergangenheit unbelastet sein sollte. Dazu wählte sie eine puristische Ästhetik. Herbert Zangs schuf aus jedem Material, das ihm in die Hände fiel, ganz unaufgeregte Neues. Fast ausschließlich in Weiß. Da Herbert Zangs viele Jahre in meinem Haus ein und aus ging, habe ich einige seiner Arbeiten im Privatbesitz. Davon zeige ich bei der Ausstellung vier Bilder und zwei Objekte. Bei deren Entstehung war ich damals teilweise dabei. Dazu kommen meine eigenen weißen Arbeiten, die ich in den letzten Monaten in Erinnerung an meinen Freund und Lehrer erschaffen habe. Dabei bin ich im Kopf in die Vergangenheit gereist und habe Zwiesprache mit Zangs gehalten. Die Gedankenreise ging zurück bis nach Teneriffa.

Was war auf Teneriffa?

Dort bin ich in den 50er-Jahren hingereist und lernte Herbert Zangs kennen. Wir tauschten unsere Telefonnummern aus. Eines Tages stand er wie ein Gewitter vor meiner Tür in Tengen-Uttenhofen, wo ich mit zwei kleinen Kindern in einem großen Bauernhof wohnte. Mein Mann fuhr als Kapitän zur See. Warum Herbert damals ausgerechnet zu mir kam, weiß ich nicht. Vielleicht besuchte er mehrere Leute und bei mir war es am gemütlichsten (grinst).

Und er blieb lange.

Ja, insgesamt arbeiteten wir von 1970 bis 1985 immer mal wieder in Tengen zusammen. Er bekam unseren ehemaligen Schweinestall, der war weiß und hell. Dort fühlte er sich offensichtlich wohl. Auch seine Freundin Josephine lebte dort. In dieser Zeit entstanden viele weiße Arbeiten, einige davon sind heute sehr wertvoll.

Wie war er als Mensch und Künstler?

Herbert Zangs war ein Universalgenie. Er machte selbst aus Klopapier Kunst. Einmal überfuhr er einen Auspuff und malte das platte Teil weiß an, das ist auch bei der Ausstellung zu sehen. Oder er spritzte Farbe mit Fahrradspeichen auf alte Segel. Als er in mein Leben trat, unterhielten wir uns viel, ich lernte von ihm, er prägte mich. Trotzdem habe ich meinen eigenen Stil entwickelt. Meine vorerst letzte eigene Ausstellung widme ich ihm aus Dankbarkeit.

Fragen: Kirsten Schlüter