vor 24 Minuten Wiebke Wetschera Konstanz Künstler sprayen Konstanz bunt: So sieht der Durchgang unter der Alten Rheinbrücke jetzt aus

Sechs Tage lang waren drei Künstler fleißig am Sprühen - jetzt erinnert in der bunten Unterführung nichts mehr an das triste Grau, das dort bisher herrschte.