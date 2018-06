Trotz des fraktionsübergreifend-gemeinsamen Ziels, die Wohnungsnot in Konstanz zu beheben: Die Wege dorthin bleiben umstritten. Zwar verabschiedete der Gemeinderat einstimmig eine Erklärung mit Appellen an Bund und Land, etwa den weiteren Anstieg der Mietpreise zu bremsen.

Ebenso beschloss der Rat einen Brief an die Baugesellschaft Vonovia, die Wohnungen in der Schwaketenstraße modernisieren will und Mieter so in Angst vor stark steigende Mieten versetzt. Der Rat fordert zum Verzicht des Austausches der Fenster und der Dämmung auf: Dieser sei verfrüht und ökologisch nicht nachhaltig. Über Formulierungsdetails aber wurde kontrovers diskutiert.

FGL stellt Flächen wieder in Frage

Kontroversen brachen auch auf, als es um den Kauf von Grundstücken im Fohrenbühlweg in Allmannsdorf-Staad für die Wohnbebauung und die Bebauung eines Teils des Bolzplatzes in der Sonnenbühlstraße ging.

Vor allem die Freie Grüne Liste stellte trotz beschlossenen Handlungsprogramms Wohnen einzelne Bebauungsflächen wieder in Frage. So am Fohrenbühl. Die Bebauung sei aus ökologischen und landschaftlichen Gründen abzulehnen, sagte FGL-Stadtrat Peter Müller-Neff.

Fraktion startet Zwickmühlen-Debatte

Dies gelte auch für die Areale Christiani-Wiesen und Ziegelhütte. Alle drei seien im Flächennutzungsplan nicht als Neubaugebiete aufgeführt. Die FGL wolle die Konzentration auf bestimmte Grundstücke. "Es ist populistisch zu sagen, dass wir grundsätzlich gegen Wohnungsbau sind. Wir differenzieren."

Wenig später führte die FGL die nächste Zwickmühlen-Debatte. Am Sonnenbühl sollen 4000 Quadratmeter des Bolzplatzes überbaut werden, 2000 Quadratmeter weiter frei bleiben für Sport und Freizeit. Die verbleibende Fläche sei größer als die Freizeitfläche an der Gemeinschaftsschule, sagte Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn.

OB fordert von der FGL Alternativen

Teilen der FGL aber war dies zu wenig. Peter Müller-Neff scheiterte mit dem Antrag, die kleinere Fläche mit einem viel höheren Gebäude zu bebauen.

OB Uli Burchardt forderte von den FGL-Kritikern Alternativen. Die Zahl der benötigten Wohnungen sei berechnet, jede bebaubare Fläche analysiert: "Wo wollen Sie stattdessen bauen?" In der Stadt gebe es nur mehr Aufstockungsmöglichkeiten für 95 Wohnungen. "Die vorhandenen Potenziale sind genutzt, so dass es in manchen Stadtteilen schon weh tut", sagte er mit Blick auf Petershausen.

Auch Heinrich Fuchs (CDU) hielt es für wenig zielführend, jetzt wieder Debatten um jedes einzelne Grundstück aufbrechen zu lassen.

Streit um Resolutionswortlaut

Bei der Debatte um die Resolution an Bund und Land für Maßnahmen gegen die Wohnungsnot (siehe Infotext) wurde um jedes Wort gerungen. Es sei beschönigend, wenn davon gesprochen werde, dass steigende Mieten in der Stadt zum Armutsrisiko werden könnten. Für viele sei dies längst Realität, sagte Holger Reile, Stadtrat der Linken. Er forderte, den "Betongeldhändlern" deutlich zu machen, dass Wohnen Menschenrecht und keine beliebige Ware sei.

"Die Resolution ist ein Kompromiss – wie halt so oft in der Politik", stellte SPD-Rat Herbert Weber fest.

Die Resolution An Bund und Land geht vom Gemeinderat der Stadt Konstanz eine Resolution, in der er Hilfen für die Beseitigung der Wohnungsnot fordert. Stadträte und OB appellieren, die Förderung für den sozialen Wohnungsbau zu erhöhen, Grundstücke gezielt den Kommunen für den Bau bezahlbaren Wohnraums zu überlassen und Gesetze zu schaffen, die die Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt wirksam begrenzt. Zudem gelte es, Planungsprozesse zu beschleunigen und die Modernisierungsumlage zu überarbeiten. (rin)

