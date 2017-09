Konstanz Kriminalstatistik für Konstanz: Zahl der Einbrüche deutlich gesunken

Revierleiter Dirk Hoffmann hat die Kriminalitätsstatistik der Stadt für das Jahr 2016 vorgestellt. Die Zahl der Einbrüche ist deutlich gesunken. Verstöße gegen das Ausländerrecht treiben Statistik nach oben.

Etwa 20 Straftaten pro Tag, 5,8 Prozent mehr als 2015. Das klingt viel. Doch um diese Zahlen einzuordnen, bedarf es eines Blicks in die Tiefen der Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr. "Würde man die Verstöße gegen das Ausländerrecht herausrechnen, gäbe es nahezu keine Veränderungen zu 2015", erklärte Dirk Hoffmann, Leiter des Konstanzer Polizeireviers, in seinem Bericht an den Gemeinderat. Er gibt zu bedenken, dass es sich dabei vor allem um unerlaubte Einreisen und Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht handle. "Eine Vielzahl der Flüchtlinge begeht diese Delikte automatisch mit der Einreise." Um rund 57 Prozent sind Straftaten in diesem Bereich gestiegen.

Auf Rückfrage von Alfred Reichle (SPD) verneinte Dirk Hoffmann ein generelles Problem mit Konstanzer Diskotheken. Die Polizei sei gemeinsam mit dem Bürgeramt im Austausch mit den Betreibern, um dem Sicherheitspersonal die Erwartungen zu verdeutlichen. "Aber ein Vorfall, wie wir ihn Ende Juli in der Diskothek Grey hatten, ist ein absoluter Sonderfall schlimmer Gewalt." Insgesamt könnte laut Hoffmann das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung eher steigen, was er mit der um 4,1 Prozent sinkenden Zahl von Gewaltdelikten im öffentlichen Raum festmacht. Zudem achte das Revier Konstanz laut seinem Leiter darauf, nachts nicht weniger als vier Streifen einzusetzen. Im Verborgenen stieg die Zahl der Gewaltstraftaten dagegen – und zwar beträchtlich um mehr als 20 Prozent im Vergleich zu 2015. "Darunter sind auch Auseinandersetzungen in Sammelunterkünften für Flüchtlinge", bestätigt Dirk Hoffmann.

Polizei befürwortet Ordnungsdienst

Nicht ohne Stolz blickte Dirk Hoffmann auf die Aufklärungsquote bei Einbrüchen: "Da liegen wir im Land Baden-Württemberg an der Spitze." Überhaupt aufklären musste die Polizei diese Delikte im Jahr 2016 deutlich weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Einbruchdiebstähle nahm von 167 auf 59 Fälle ab. Laut Dirk Hoffmann liege das auch an der höheren Aufmerksamkeit der Bürger, die sich – auch durch technische Geräte – besser gegen Einbrüche schützten als dies früher der Fall gewesen sei. Ein Zeugnis für diese Entwicklung seien die gestiegenen missglückten Einbruchversuche.

Gegenseitiges Schulterklopfen fand zwischen Hoffmann und dem scheidenden Bürgeramtsleiter Hans-Rudi Fischer statt. Beide Seiten betonten die gute Zusammenarbeit der beiden polizeilichen Behörden. "Ich weiß das zu schätzen und weiß, dass es nicht selbstverständlich ist", sagte Fischer. Für die Bürger sichtbar wird dies spätestens ab der nächsten Freiluft-Saison am Herosé-Areal. Dort soll dann ein Kommunaler Ordnungsdienst der Stadt auf Streife sein. Dirk Hoffmann befürwortete dessen Einrichtung, auch da die Mehrzahl der dort begangenen Delikte Ordnungswidrigkeiten und keine Straftaten seien. "Es ist auch für die Polizei nicht immer leicht, die Interessen von Anwohnern und Besuchern am Herosé zu vereinbaren", sagte Hoffmann.

Die Polizei selbst wäre in der Stadt gerne noch sichtbarer, sagte Hoffmann auf die Frage von Wolfgang Müller-Fehrenbach (CDU). "Die Bürger wünschen sich das, wir hoffen hier auf zusätzliche Kräfte durch das Ausbildungsprogramm des Landes", sagte Hoffmann.

Gewalt gegen die Polizei

Als bedauerliche Entwicklung bezeichnete Revierleiter Dirk Hoffmann die Zahl der Gewaltdelikte gegen die Polizei. Sie ist von 2015 auf 2016 um 23 Vorfälle auf 68 gestiegen. Laut Hoffmann liege dieser Umstand auch an der wachsenden Zahl größerer Veranstaltungen, Alkohol wirke dabei als Katalysator. Zum Schutz vor Gewalt gegen Polizisten hat das Land in drei Präsidien Bodycams (Körperkameras) eingeführt, die abschreckend wirken sollen. Konstanzer Polizisten sind damit vorerst nicht ausgestattet. (bbr)