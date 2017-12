Wenn im Herbst die Tage kürzer werden, nehmen Einbrüche wieder zu. Kommissarin Heidrun Angele zeigt, wie sich Bürger dagegen wappnen können und gibt hilfreiche Tipps.

„Die Zahlen steigen in der dunklen Jahreszeit stetig an, jedes Jahr“, sagt Heidrun Angele, Kriminalhauptkommissarin und sicherungstechnische Beraterin am Polizeipräsidium Konstanz. Sie betreut das kriminalpolizeiliche Beratungszentrum und steht Bürgern in Sachen Einbruchsschutz mit Rat und Tat zur Seite. Zwar ist die Zahl der Einbrüche im Landkreis Konstanz von 2015 auf 2016 um 19,3 Prozent gesunken und auch bundesweit ist seit 2015 das erste Mal seit langer Zeit wieder ein Rückgang zu verzeichnen – Entwarnung bedeutet das aber nicht.

„Die Zahlen sind nicht immer kalkulierbar. Oft gehen viele Einbrüche auf das Konto Einzelner oder einiger Gruppen. Wenn es eine neue Serie gibt oder eine solche Gruppe gefasst wird, schlägt sich das natürlich dementsprechend in der Statistik nieder“, erklärt die Hauptkommissarin. Doch schon mit einfachen Verhaltensweisen kann in Sachen Einbruchsprävention viel bewirken: Das reicht vom Vortäuschen von Anwesenheit während der Urlaubszeit bis hin zur Pflege guter Nachbarschaft.

Terrassentür ist meist leicht zu öffnen

Doch natürlich helfen auch mechanische Sicherungen. 80 Prozent der Täter hebeln die Terrassentür oder ein Fenster auf. „Gerade bei Neubauten sollte man daher darauf achten, dass einbruchhemmende Türen und Fenster mit Pilzkopfzapfen eingebaut werden“, erklärt die Kripo-Kommissarin und demonstriert, wie leicht sich ein Fenster mit den falschen Beschlägen aufhebeln lässt.



Wo liegen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Beschlägen an den Fenstern? Und welche haben sich als besonders wirksam gegen Einbruch erwiesen? Das erklärt Angele im folgenden Video.

Aber auch für alte Türen und Fenster gibt es Zusatzsicherungen, die nachträglich montiert werden können. Zudem rät die Polizei zu abschließbaren Fenstergriffen. Wieso diese Griffe es verhindern können, dass sich jemand unerlaubt Zutritt verschafft, erklärt die Kriminalhauptkommissarin im Clip.

Für Umbauten zur Einbruchsicherung besteht sogar die Möglichkeit einer staatlichen Förderung: Für die ersten 1000 Euro gibt es einen Zuschuss von 20 Prozent, für alles weitere zehn Prozent. Dabei gilt die Devise Mechanik vor Elektronik. „Mechanische Vorkehrungen halten die Täter von vornherein aus dem Haus heraus“, erklärt Angele. Habe man bereits mechanische Sicherungen, „kann man dann zusätzlich über eine elektronische Einbruchmeldeanlage nachdenken.“

Einbruch so schwer wie möglich machen

Die gute Nachricht: Je schwerer man es den Tätern macht, desto eher lassen sie von ihrem Einbruchsversuch ab. Die meisten Einbrecher scheinen ihr finsteres Handwerk nicht an den steigenden Sicherheitsstandard anzupassen. „In aller Regel handelt es sich um Gelegenheitstäter. Diese arbeiten mit einfachsten Werkzeugen wie Schraubenziehern. Kommen sie nicht innerhalb von zwei oder drei Minuten in das Haus hinein, brechen sie den Versuch meist ab“, erklärt Kripokommissarin Angele.

Gerade deshalb aber warnt sie vor Sprüchen wie „Bei mir gibt es sowieso nichts zu holen“. „Die Täter nutzen schlicht die Abwesenheit der Bewohner und andere günstige Gelegenheiten aus. Es macht keinen Unterschied, ob das Haus nach Reichtum aussieht oder nicht. Wen es trifft, ist reiner Zufall.“

Die wichtigsten Tipps im Überblick