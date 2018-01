Kreuzlingen/Konstanz Kreuzlingen hat gewählt: Thomas Niederberger ist neues Stadtoberhaupt

Der Konstanzer Rathauschef Uli Burchardt hat ein neues Pendant in der Schweizer Nachbarstadt: Die Kreuzlinger Bürger haben im zweiten Wahlgang Thomas Niederberger zum neuen Stadtpräsidenten bestimmt. Er war allerdings einziger Bewerber. Die Wahlbeteiligung erreichte nicht einmal 30 Prozent.

Thomas Niederberger tritt sein Amt offiziell am 1. März an, wie Carolin Leuch, städtische Pressesprecherin in Kreuzlingen, in einer Medienmitteilung erklärte. Andreas Netzler, bisheriger Ammann (Bürgermeister) ist auf eigenem Wunsch zurückgetreten. Seit Juli des vergangenen Jahres führt Vize-Stadtpräsidentin Dorena Raggenbass das Amt kommissarisch.

Niederberger war bislang Stadtschreiber und hat damit ein wichtiges Schlüsselamt in der Verwaltung bekleidet. Bereits im ersten Wahlgang im November hatte er die meisten Stimmen auf sich vereint, seine fünf Konkurrenten verzichteten in der Folge auf einen zweiten Wahlgang.

Von den insgesamt 8468 Stimmberechtigten, heißt es in der Presseerklärung, hätten 1991 Thomas Niederberger ihre Stimme, 295 fielen auf Vereinzelte, 152 Wahlzettel waren leer, 57 ungültig. Die Stimmbeteiligung lag bei 29,46 Prozent.