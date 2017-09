Konstanz Kreis Konstanz: Schwerer Denkzettel für die CDU

Das vergleichwesie gute Erststimmenergebnis für den Bundestagsabgeordneten Andreas Jung kann ohne Verluste nicht verdecken: Viele Wähler wandern zu den erstarkten Liberalen ab, doch auch die AfD gewinnt massiv hinzu. Nicht nur, aber vor allem in der Stadt Singen. Und Andreas Jung? Wird wohl an maßgeblicher Stelle über eine mögliche Jamaika-Koalition mitverhandeln.

Der Höhenflug, den die CDU bei der Bundestagswahl vor vier Jahren erlebt hatte, hat im Kreis Konstanz ein jähes Ende genommen. Die Christdemokraten büßten als Partei massiv ein und verloren 10,4 Prozentpunkte bei den Zweitstimmen. Obwohl die Zahl der Wahlberechtigten leicht stieg, machten nur noch 52 221 von ihnen ihr Kreuz bei der Partei von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vor vier Jahren waren es noch 63 564 Zweitstimmen gewesen. Verloren gingen die Parteistimmen offenbar vor allem an die erstarkte FDP, die nach ihren 7,4 Prozent von 2013 auf 13,2 Prozent kommt. Doch auch an die AfD musste die CDU Wähler abgeben: Die Alternative für Deutschland errang im Wahlkreis 10,3 Prozent der Zweitstimmen, wobei die Stadt Singen sich erneut als eine Hochburg erwies – in der einstigen Arbeiterstadt kam die AfD bis auf weniger als 100 Stimmen an die SPD heran und wäre fast zweistärkste Kraft geworden.

Einen neuen Tiefpunkt markiert die Bundestagswahl für die Sozialdemokraten. Schon 2013 nahe an der 20-Prozent-Marke, errang der Juniorpartner in der Großen Koalition zwischen Bodensee und Hegau, Linzgau und Höri dieses Mal nur noch 15,6 Prozent. Deutlich erstarkt zeigten sich die Grünen auf Rang zwei mit 16,0 Prozent der Zweitstimmen, allerdings ebenfalls mit starken Ungleichgewichten zwischen den einzelnen Kommunen. Die Linke errang mit 7,2 Prozent mehr als einen Achtungserfolg, bleibt aber im sechs-Parteien-Spektrum klar schwächste Partei im Wahlkreis 287, der deckungsgleich mit dem Landkreis ist.

Bei den Erststimmen zeigte sich, dass der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung in der Region deutlich höheren Rückhalt genießt als seine Partei. Er konnte zwar die absolute Mehrheit bei den Erststimmen, die er 2013 sensationell errungen hatte, nicht annährend verteidigen; er verlor bei deutlich gestigener Wählerzahl mehr als 5000 Stimmen. Dennoch bekam er mit 44,8 Prozent ein starkes Mandat für seine Arbeit in Berlin. Dass er, der oft große Nähe zu den Grünen gezeigt hatte, sich in einer möglichen Jamaika-Koalition auf ein Regierungsamt einrichtet, treffe nicht zu, sagte er am späten Sonntagabend. Am Mittwoch wolle er sich in der neu gebildeten Fraktion zur Wiederwahl als Chef der baden-württembergischen Landesgruppe stellen. In dieser Position könne er Koalitionsverhandlungen an entscheidender Stelle begleiten.

Von den anderen Wahlkreiskandidaten schien in der Nacht zum Montag keiner auch nur in die Nähe eines Mandats im Bundestag zu kommen – sie waren entweder zu weit hinten oder gar nicht auf ihren Landeslisten nominiert. Tobias Volz erreichte nur 16,8 Prozent der Erststimmen, vor vier Jahren waren es noch 19,2 Prozent gewesen. Er zeigte sich von seinem Abschneiden bei der Wahlparty der Sozialdemokraten bitter enttäuscht. Größer war die Freude bei Martin Schmeding von den Grünen, der insbesondere in der Stadt Konstanz ein starkes Ergebnis errang von seinen SPD-Konkurrenten auf Platz zwei verwies. Seine 13,4 Prozent Erststimmen zeigen, dass die Grünen nicht nur als Partei eine feste Größe sind, sondern dass ihre Wähler sich auch bei der Erststimme loyal zeigen. Gleiches gilt, wie die Wahl im Kreis Konstanz zeigte, auch für die AfD-Wähler: Sie bescherten dem Kandidaten Walter Schwaebsch 9,6 Prozent der Erstimmen, was weitgehend dem Partei-Ergebnis entspricht.

Die Auszählung der Bundestagswahl entwickelte sich am Sonntagabend zur Hängepartie. Erst um 22.50 Uhr lag das Ergebnis für alle 25 Städte und Gemeinden im Landkreis vor. Ein Grund dafür war der Anteil der Briefwähler, der einen neuen Rekord markierte. Doch auch insgesamt stieg die Wahlbeteiligung erneut. Lag sie 2009 noch bei 70,9 Prozent und vor vier Jahren dann bei 72,9 Prozent, nahmen bei der Bundestagswahl gestern 77,2 Prozent der Wahlberechtigten ihr demokratisches Recht auf Stimmabgabe wahr.