Konstanz Konzerte in Konstanz: Warum das Angebot kaum mehr zu überblicken ist

Das Konzertangebot in Konstanz ist groß. So groß, dass bisweilen die Zuhörer knapp und die Veranstalter nervös werden. SÜDKURIER-Kritiker Reinhard Müller zieht Bilanz über das Musikjahr 2017.

Ins Konzert? Kein Problem in Konstanz. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein Chor, ein Orchester, eine Brand oder ein anderes Ensemble musiziert. Oft sind es sogar mehrere Konzerte an einem einzigen Abend, aus denen die Interessierten auswählen können. Zugleich wächst die Nervosität vieler Veranstalter, die immer professioneller und aufwendiger, mit immer teurer eingekauften Gastmusikern und mit oft recht speziellen Programmen um das Publikum werben. Aber wie war es denn im Detail, dieses Konzertjahr 2017? Für die Lokalredaktion hat Reinhard Müller, der langjährige Konzertkritiker des SÜDKURIER, das Angebot akribisch unter die Lupe genommen. Hier sind seine Ergebnisse.

Der Konzertmarkt Konstanz hatte im Jahr 2017 an 365 Tagen geöffnet. Montags war er dünn beschickt, an Wochenenden stark, und in der Vorweihnachtszeit explodierte das Angebot. Auf dem Konzertmarkt kaufte man sich ein und erhielt dafür die Ware Musik. Klingt etwas nach Handel und ist es auch (von Gratisangeboten abgesehen), denn auch hier gilt das Marktwirtschaftsgesetz: Die Nachfrage regelt das Angebot – oder umgekehrt.

Musiziert wird überall, sogar in der Therme

Wo sind nun die Konzert-Marktplätze? Überall: Auf Straßen und Plätzen, in Mehrzweck-, Sport- und Reithallen, in Parks, Kirchen, großen und kleinen Konzertsälen, Theatern, Schulen, Hochschulen, Geschäftsräumen, Autohäusern, städtischen Bussen, Privat-wohnungen, Innenhöfen, Hotels, Restaurants, Kneipen, Krankenhäusern, Altenheimen, im Fußballstadion, im Bierzelt, im Freibad, in der Therme, im Wald und auf der Wiese, am Hafen, auf dem See, auf Fähren und Schiffen. Da möchte man fragen: Wo gibt es eigentlich keine Konzerte? Dem Schreiber fällt dazu außer dem Friedhof (aber auch er würde sich eignen) gerade mal noch der Münsterturm ein.

Die Artenvielfalt ist enorm

Schauen wir auf musikalische Inhalte, geht es um Kultur: Welche Musikrichtungen bot Konstanz seinen Konzertbesuchern? Alle! Auch wenn ein Opern- und ein echtes Konzerthaus fehlt: Bühnenmusik gab es trotzdem in Mehrzweckhallen und an vier großen Häusern: dem Stadttheater, dem Konzil, dem Bodenseeforum und der Schänzlehalle. Die Begriffe U-Musik und E-Musik reichen zur Klassifizierung der Musikrichtungen längst nicht mehr aus: (U)nterhaltungsmusik kann ernst sein, (E)rnste Musik unterhaltend, und die Übergänge in alle Richtungen sind fließend. Musikalische Vorlieben der Hörerschaft sind teils generationen-verpflichtet, teils bildungsabhängig, und manches überlappt sich: Ein Rock-Pop-Fan sitzt auch mal im Symphoniekonzert, und der klassische Konzertbesucher flippt auch mal im Rockkonzert aus. Nie war eine musikalische Übersicht über das Konzertleben dieser Stadt so komplex wie heute. Ist die Artenvielfalt klassischer Musik noch recht überschaubar, lässt sich alle andere Musik nicht mehr unter nur einer einzigen Überschrift vereinen: Zu groß sind deren historische, kulturelle, künstlerische und geschmackliche Unterschiede. Freuen wir uns, dass in unserer Stadt ein so breit gefächertes Konzertangebot existiert.

Immer öfters gibt es statt eines Konzerts eine ganze Reihe

Neben Jahrzehnte alten Traditionskonzerten, alten und immer mehr neuen Konzertreihen, die sich etablieren, gab es auch Auffälligkeiten und Einmaliges. Besonders auffällig war die wachsende Hörerschaft der Südwestdeutschen Philharmonie (SWP) unter äußerst ideenreicher und reger Intendanz, die sich nicht gescheut hatte, auch in Autohäusern, im Hallenbad und Bierzelt musizieren zu lassen. Eine Überraschung ist der oft als elitär etikettierte Jazz: Fast allabendlich wurde in bis zu fünf Kulturstätten, Gaststätten und Kneipen gleichzeitig live gejazzt, was diese Musikrichtung zur meistgespielten Konzert-Spezies machte: Etwa 25 Prozent aller Konzerte waren Jazzkonzerte. Ein sogar bundesweit einmaliges Ereignis waren die „Tage der Chor- und Orchestermusik“, die sich dem Laienmusizieren gewidmet hatten. Die größte Hörerschaft dürfte aber wieder die das Feuerwerk begleitende Orchestermusik beim Seenachtfest gehabt haben. Kurz danach im August dann der Konter-Rekord: fünf konzertlose Tage am Stück.

Konzerte in Zahlen

Hier ein Versuch, alle etwa 650 Konzerte, die der SÜDKURIER seinen Konstanzer Lesern 2017 angezeigt hatte, nach Stilrichtungen alphabetisch einzuordnen und zu zählen (Konzertwiederholungen werden nicht doppelt gezählt):

Alte Musik: 8

Bühnenmusik/ Show: 5

Chorkonzerte geistlich: 26

Chorkonzerte weltlich: 47

Gospelkonzerte: 4

Jazzkonzerte: 166

Kammermusik-Konzerte: 59

Kinderkonzerte: 9

Klassische Konzerte: 51

Lieder(abende): 25

Musicals: 8

Opern / Operetten: 1

Rock-Pop-Konzerte: 71

Schülerkonzerte: 19

Solistenkonzerte: 55

Unterhaltungskonzerte: 69

Volksmusik/Folklore: 21