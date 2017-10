Konstanz Konsumforscher über Einkaufstourismus: Er wird auch 2017 zunehmen

Laut Handelsverband Südverband ist der Gipfel des Einkaufstourismus überschritten. Ein Schweizer Experte für Konsum- und Kaufverhalten hält diese Aussage für verfrüht und meint: Auch 2017 nimmt der Einkaufstourismus in Konstanz zu.

Konstanz – Gut oder schlecht, aufwärts oder abwärts? Trends in der Wirtschaft sind häufig Ansichtssache. 42 Prozent der Händler in Südbaden sagen laut Handelsverband: Die Umsätze mit Schweizer Kunden sind im bisherigen Jahr 2017 gesunken, 14 Prozent freuen sich demnach über mehr Einnahmen durch Schweizer, die übrigen Befragten melden ein gleichbleibendes Niveau. Der Haken: Die Umfrage des Handelsverbandes gibt ein Gutteil Gefühl wider und keine belegbaren Zahlen. Die werden erst im kommenden Jahr bekannt, genaue Prozentsätze lassen sich also nicht angeben. Utz Geiselhart, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Südbaden, leitet die Geschäftsstelle in Konstanz und sagt dennoch: „Der Hype von 2015 ist so nicht mehr da.“ Wenngleich nicht von riesigen Einbußen auszugehen sei.

Von wegen Einbußen, widerspricht Thomas Rudolph. „Der Boom des Einkaufstourismus ist nicht vorbei“, so der Experte für Kauf- und Konsumverhalten an der Universität in St. Gallen. Er und sein Team haben 3000 Personen in der Schweiz zum Einkaufstourismus befragt. Rudolph stellt die These auf: „Wir gehen nach unseren Studienhochrechnungen für 2017 von einer Zunahme aus.“ Die zwischenzeitliche Delle sei auf eine Kursschwankung im Sommer zurückzuführen.Der Schweizer Franken hatte sich im vergangenen halben Jahr um sieben Prozent abgeschwächt. Zwar belegte im Januar dieses Jahres eine von der Schweizer Bank Credit Suisse in Auftrag gegebene Studie, dass der Einkaufstourismus durch eine deutliche Abwertung des Franken gegenüber dem Euro rasch und deutlich reduziert werden könnte. Wirtschaftswissenschaftler gehen allerdings davon aus, dass dieser Effekt erst ab einem Wechselkurs zwischen 1,30 und 1,40 Franken für einen Euro spürtbar zum Tragen käme. Aktuell steht der Euro-Franken-Kurs bei knapp 1,15.

„Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, warum der Einkaufstourismus stärker werden sollte“, sagt dagegen Utz Geiselhart. Zumal neben dem stärkeren Euro die Preise in Schweizer Geschäften gleichzeitig gesunken seien. Diese Einschätzung würde auch jeder Händler in der Grenzregion so sagen. Pamela Baumhardt, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Edeka-Märkte Baur, geht von einem gleichbleibend hohen Umsatz mit Schweizer Kunden aus. „Der Gipfel ist allerdings überschritten und wir wissen auch: Der Trend kann sich jederzeit drehen, sei es durch den Kurs oder die Einführung einer Bagatellgrenze.“

Laut Konsumforscher Thomas Rudolph gebe es für Konstanzer Händler keinen Grund zur Sorge. Auch bei sinkenden heimischen Preisen und einem teureren Euro werden Schweizer Kunden seiner Ansicht nach den Weg über die Grenze suchen. Rund jeder Dritte der in seiner Studie zum Einkaufstourismus Befragten fahre nach Konstanz. „Es ist der ideale Standort“, erklärt Rudolph und zählt auf: „gut erreichbar, am Bodensee schön gelegen und mit den entsprechenden Geschäften ausgestattet.“ Es sei eine Kombination aus Preisen, einem anderen Sortiment und der Freizeitwert von Konstanz, die Schweizern eine Strecke von durchschnittlich 50 Kilometern wert seien – pro Weg.

Größtes Ärgernis für die einheimische Bevölkerung bleibt die Abwicklung der Ausfuhrscheine, sowohl an den Kassen der Geschäfte, als auch durch den Rückstau durch die Abfertigung an der Grenze. Bis die Rückerstattung der Mehrwertsteuer digital abläuft, wird es laut Bundesfinanzministerium bis 2020 dauern. Bis dahin müssen Behelfslösungen her, um die jährlich etwa 17 Millionen Ausfuhrscheine an der Schweizer Grenze zu bearbeiten. Ende dieses, spätestens Anfang des kommenden Jahres wird die zeitaufwendige Abstempelung der Ausfuhrscheine durch den Zoll in einen Container auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Bodenseeforum vorgelagert. Mark Eferl, Sprecher des zuständigen Hauptzollamts Singen, bestätigt diese Pläne und sagt: "An den Grenzzollämtern werden weiterhin Ausfuhrscheine abgefertigt, die vorgelagerte Abfertigungsstelle soll ein zusätzliches Serviceangebot der Zollverwaltung werden."

Dass auch Geschäfte an den Kassen noch Verbesserungsbedarf haben, räumt Utz Geiselhart vom Handelsverband ein. "Wartezeiten sollte man immer vermeiden, die behagen Kunden nicht. Eine Ungleichbehandlung sollte es nicht geben", sagt er. Die Bereitschaft der Händler hierzu sei aber "sicher vorhanden". Zumal diese eines im Auge behalten sollten: Die Mehrheit der Konstanzer Kunden ist deutsch. Das wiederum ist kein Trend, sondern Fakt – und wird es auch bleiben.

Deutsche Lieferadressen

Neben dem Einkaufstourimus bei den Einzelhändlern, nimmt eine zweite Form stetig zu: Bestellungen im Internet von Schweizer Kunden an eine deutsche Adresse. Laut Thomas Rudolph besitzt inzwischen jeder dritte Schweizer eine solche Adresse und kann so Porto und Zollgebühren sparen. Auch in Konstanz gehören diese Postadressen längst zum Stadtbild. Utz Geiselhart sieht sie nicht als "existenzielle Gefahr für den Einzelhandel". Wenn die Schweizer Kunden Pakete in Konstanz abholten, könnten diese auch in die Geschäfte gelockt werden. (bbr)