Dies ist eine kurze Geschichte über Nächstenliebe und Menschlichkeit. Nicht über Mitleid. Nein, über Nächstenliebe, Menschlichkeit und den sehnlichen Wunsch, Mitmenschen, denen Furchtbares widerfahren ist, anonym und ohne Aufsehen zu helfen. Doch der Reihe nach.

Der Unfall, der alles veränderte

Vor wenigen Tagen haben wir über das Schicksal des Ehepaars Tatjana und Nicolai Zubar aus der Mainaustraße berichtet. Im Mai 2018 fuhren die Zubars auf ihrem Weg ins Appenzell durch Münsterlingen. Dort donnerte ein entgegenkommendes Auto mit 110 Stundenkilometer frontal in ihr Auto. Tatjana erlitt unzählige innere und äußere Verletzungen, sie ist heute zu 50 Prozent behindert. Nicolai verlor sein linkes Bein, wurde 23 Mal operiert, ist zu 70 Prozent behindert und hat seit dem Unfall nicht mehr gearbeitet; seine Frau, eine leidenschaftliche Klavierlehrerin an der Musikschule, kann nur noch zu 50 Prozent dort arbeiten.

Tatjana wird nie mehr Klavier spielen können wie vorher

Klavierunterricht wird sie nie mehr so wie früher geben können. Ihre ersten Worte nach der ersten, lebensrettenden Operation an den Arzt: „Bitte retten Sie mein Handgelenk.“ Doch es war nicht mehr zu retten. Die Zubars stehen heute vor dem finanziellen Ruin. Ein Gerichtstermin steht noch nicht fest, und so haben sie heute hohe Kosten aufgrund des Unfalls – aber erhalten noch so gut wie keine Zahlungen.

Die Spenderin hält die vier 100-Euro-Scheine, die über Schokoladenriegel gewickelt sind, in die Kamera. Sie möchte anonym bleiben, „denn bei Spenden sollte es nicht um die Spender gehen, sondern nur um die Empfänger“, wie sie sagt. | Bild: Oliver Hanser

Eine Konstanzerin las den Artikel. Die Geschichte der Familie Zubar berührte sie zutiefst. „Ohne Mitschuld so in die Bredouille zu geraten und von der Versicherung des Verursachers keine Hilfe zu erhalten – das ist sehr traurig“, sagt die Frau, die anonym bleiben möchte. Sie meldete sich beim SÜDKURIER und bot an, der Familie eine kleine finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.

„Sie sind nicht alleine und viele Menschen denken an Sie“

„Aber bitte, bitte meinen Namen nicht erwähnen. Es soll nicht um mich gehen, sondern um diese Menschen. Ich möchte ihnen ein Zeichen geben, dass sie nicht alleine sind und dass viele Mitmenschen an ihrem Schicksal teilhaben und an sie denken.“ Sie wünsche den Zubars alles erdenklich Gute. „Sie hatten so viel Pech. Da möchte ich, dass sie auch mal wieder etwas Glück haben.“ Starke Worte.

Tatjana und Nicolai Zubar auf der heimischen Couch. In Händen halten sie den Brief und die 400 Euro, die ihnen anonym gespendet wurden. | Bild: Oliver Hanser

Die anonyme Spenderin bat den SÜDKURIER-Redakteur, der arg gebeutelten Familie 400 Euro zu übergeben – 100 Euro pro Familienmitglied. Die beiden Töchter Julia und Olga sowie ihre Familien kämpfen nach Kräften für ihre Eltern und leiden mit. Natalia und Nicolai Zubar waren sichtlich gerührt, als sie den Umschlag erhielten und öffneten. „Das ist alles so emotional“, sagte Tatjana Zubar, die mit dem Verlust der Beweglichkeit ihrer Hand schwer zu kämpfen hat. Durch den Unfall wurde ihr die Ausübung ihrer großen Leidenschaft genommen. „Da tut so eine wunderschöne Aktion dieser lieben Frau so gut“, erzählt sie. Ihr Mann Nicolai schüttelte nur den Kopf: „Diese Menschlichkeit ist so schön. Damit hätten wir niemals gerechnet. Vielen, vielen Dank.“ Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen.