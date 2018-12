13,20 Euro mehr als bisher soll ein Vier-Personen-Haushalt in Konstanz ab 2019 jährlich für die Entsorgung seines Abfalls bezahlen. So sieht es eine Satzungsänderung vor, die von den Entsorgungsbetrieben (EBK) nach der Berechnung für den Wirtschaftsplan 2019/20 vorgeschlagen wird. Der Gemeinderat stimmt darüber in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten am 13. Dezember ab, zuvor wird der Vorschlag im Technischen Betriebsausschuss beraten.

Wie hoch sollen die Abfallgebühren ab 2019 sein?

So sollen vier Personen künftig 219,60 Euro jährlich bezahlen, für Alleinstehende steigen die Kosten von 98,40 auf 104,40 Euro, für zwei Personen von 138 auf 146,40 Euro. Auch die Grundgebühr, die unter anderem für Besitzer eines zweiten Wohnsitzes oder einer Ferienwohnung erhoben werden, steigt um sechs Euro.

Mit der neuen Regelung kehrt die Stadt zurück zu ungefähr der Gebührenhöhe, wie sie vor 2013 erhoben wurde. Damals zahlten Singles 102 Euro, vier Personen 214,80 Euro. Anschließend hat die Stadtverwaltung die Gebühren zweimal gesenkt, seit 2015 waren sie konstant geblieben.

Warum steigen die Gebühren überhaupt?

Die EBK begründen die Erhöhung mit einer eigenen Kostensteigerung auf der einen und mit weniger Erlösen auf der anderen Seite. EBK-Betriebsleiterin Ulrike Hertig führt höhere Preise für den Treibstoff der Fahrzeuge und gestiegene Personalkosten an. Letztere haben sich durch eine Tariferhöhung wie auch einen höheren Personalbedarf ergeben. Dieser sei laut Hertig nicht nur am Stadtwachstum festzumachen, sondern auch an einer alternden Belegschaft. Die sinkenden Einnahmen gingen vor allem auf den Rückgang der Verwertungserlöse für Müll, insbesondere für Altpapier, zurück.

Gibt es noch weitere Gebührenänderungen?

Ja, aber die sind für die Bürger erfreulicher. Die beiden Abwassergebühren sollen sinken. So werden für die Entsorgung von Schmutzwasser künftig 1,62 Euro je verbrauchtem Kubikmeter Trinkwasser fällig (bislang: 1,77 Euro). Das entspricht rund 8,5 Prozent.

Die Kosten für die Beseitigung von Niederschlagswasser von versiegelten Flächen, zum Beispiel Hausdächer oder Auffahrten, in die öffentliche Kanalisation fallen von 66 auf 64 Cent je Quadratmeter Fläche. Die Abwassergebühren werden im Rahmen der Nebenkosten auf Mieter umgelegt, betreffen also nicht nur Eigenheimbesitzer.

Wird das Leben in Konstanz durch die veränderten Gebühren günstiger oder teurer?

EBK-Betriebsleiterin Ulrike Hertig erklärt: "Für den klassischen Vier-Personen-Haushalt werden die Einsparungen bei Schmutzwasser höher sein als die zukünftige Mehrbelastung beim Abfall." Zu dieser Einschätzung kommt sie durch eine Beispielrechnung.

So liege der Trinkwasserbedarf, an dem sich die Kosten für die Entsorgung von Schmutzwasser orientiert, bei 40 Kubikmeter pro Person. Ulrike Hertig: "Dies bedeutet, dass sich bei einem Vier-Personen-Haushalt hier Einsparungen von rund 24 Euro pro Jahr ergeben." Hier nicht eingerechnet ist die leicht günstigere Niederschlagsgebühr.

Nehmen Konstanzer höhere Müllgebühren wegen der Diskussion über Plastik und Verpackungen bereitwilliger in Kauf?

Nein, meint Ulrike Hertig. Eine Verbindung wegen der aktuellen Sensibilisierung beim Umgang mit Müll sehe sie nicht, "zumal ja auch die Gründe für die Erhöhung der Abfallgebühr andere sind". Insbesondere bei den Themen Plastik und Verpackungen sehe sie die Hersteller und Verbraucher in der Pflicht. Denn deren Sammlung und Verwertung werden nicht über die Abfallgebühr, sondern direkt beim Einkauf verpackter Waren bezahlt.

Wie viel Abfall verursachen die Einwohner von Konstanz überhaupt?

Rund 420 Kilogramm Abfall hat jeder Konstanzer im Jahr 2017 durchschnittlich produziert. Den größten Anteil nimmt der Restmüll mit 127 Kilogramm je Einwohner und Jahr ein, es folgen Biomüll (81 Kilogramm), Altpapier (78 Kilogramm) und Wertstoffe (36 Kilogramm), zu denen unter anderem Holz, Metall, Elektro- und Kühlgeräte zählen. Die Gelben Säcke wogen 2017 pro Einwohner circa 25 Kilogramm pro Jahr. Im Vergleich zu 2012 hat sich die Müllmenge sowohl insgesamt gesteigert – von rund 34 500 auf 35 300 Tonnen -, wie auch pro Einwohner: von 404 auf 420 Kilogramm.